Apple TV+ strikt Ridley Scott, maker van legendarische 1984-reclame

Ridley Scott

Productiebedrijf Scott Free maakte eerder succesvolle films en tv-series zoals Top Gun, Alien, Black Hawk Down, The Martian, The Good Wife, Man in the High Castle en The Terror. Maar voor Apple-fans is Scott vooral de regisseur van Apple’s 1984-reclamespot. Apple heeft soortgelijke deals gesloten met de productiehuizen A24, Sesame Workshops en Peanuts. Daarnaast werden er meerjarige contracten gesloten met individuen zoals Alfonso Cuaron, Jason Katims, Lee Eisenberg, Oprah Winfrey, Justin Lin, Julia Louis-Dreyfus en meer.



Scott Free Productions zal nieuwe tv-shows maken en deze als eerste pitchen bij Apple. Apple kan dan beslissen om de serie aan te kopen voor Apple TV+ of het te laten schieten, zodat een andere streamingdienst het kan gaan aanbieden. Man in the High Castle is een van de successeries van Amazon Prime Video, dus dat belooft veel. Het productiebedrijf heeft al tientallen awards gewonnen in het 25-jarige bestaan. Er lopen nog series die voor HBO en Disney+ in ontwikkeling zijn De eerste aankondigingen van series voor Apple TV+ kunnen nog wel even duren.

Voor Apple is het belangrijk om dergelijke deals te sluiten, omdat er geen zogenaamde back catalog aanwezig is van ouder materiaal. Om te zorgen dat de gratis kijkers straks ook besluiten om voor Apple TV+ te betalen, moet er een constante stroom van nieuw materiaal zijn. Net als eerdere series en films zullen ze exclusief op Apple TV+ te zien zijn, wereldwijd.

Ook Sofia Coppola komt naar Apple TV+

Variety ontdekte ook dat Sofia Coppola voor het eerst een tv-serie voor Apple gaat maken. Het gaat om een aangepaste versie van het boek ‘The Custom of the Country’ van Edith Wharton. Apple had al de rechten op haar nieuwste film ‘On The Rocks’, dat gepland staat voor het voorjaar van 2020. Een datum is echter nog niet bekendgemaakt voor deze film met Bill Murray en Rashida Jones in de hoofdrollen. In deze film volgen we een jonge moeder die weer in contact komt met haar flamboyante playboy-vader en op avontuur gaat in New York.

Coppola gaat de serie schrijven en regisseren. Het verhaal gaat over Undine Spragg, een meisje uit het Middenwesten van Amerika, die probeert om in de society van New York op te klimmen. Het boek verscheen in 1913, dus het lijkt ook hier weer te gaan om een historisch kostuumdrama. “Undine Spragg is mijn favoriete literaire anti-heldin en ik vind het geweld om haar voor het eerst naar het scherm te brengen”, aldus Coppola. Ze won een Academy Award en een Golden Globe met haar film ‘Lost in Translation’ (2004), eveneens met Bill Murray. Verder maakte ze ‘Marie Antoinette’, ‘Somewhere’, ‘The Bling Ring’, ‘The Virgin Suicides’ en ‘The Beguiled’.