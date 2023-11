All the Light We Cannot See (seizoen 1)

In de laatste dagen van de WO II kruisen de wegen van een blind Frans meisje en een Duitse soldaat elkaar. Gebaseerd op de Pulitzer Prize-winnende bestseller van Anthony Doerr. All the Light We Cannot See verschijnt een jaar na de oorspronkelijk geplande premièredatum en is gebaseerd op de Pulitzer Prize-winnende roman van Anthony Doerr. De serie volgt het verhaal van het duo over meerdere decennia, waarbij de rollen gespeeld worden door verschillende acteurs. Ondanks het gewaardeerde productieteam (Shawn Levy en Steven Knight) en de met sterren bezaaide cast (Mark Ruffalo, Hugh Laurie en meer), is All the Light We Cannot See niet zo goed ontvangen door critici.