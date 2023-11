De nieuwste Macs blijken een ingebouwde detector voor vloeistoffen te hebben, die waarschuwt als het apparaat in contact met vocht is geweest. In dat geval kun je naar je garantie fluiten.

macOS Sonoma 14.1 bevat een nieuwe digitale indicator, genaamd ‘liquiddetectiond’. Daarmee is te achterhalen of de computer is blootgesteld aan vloeistoffen. iPhones en iPad hebben een soortgelijke vochtdetector, die wordt gebruikt om gebruikers te waarschuwen wanneer er water in de oplaadpoort is gekomen, zodat ze onmiddellijk de kabel kunnen loskoppelen om schade te voorkomen. Op de Mac is geen waarschuwing te zien, maar wordt de vloeistofsensor alleen gebruikt voor analysedoeleinden. Apple gebruikt de metingen waarschijnlijk alleen om te bepalen of een Mac in aanmerking komt voor gratis reparatie.

Dikke pech bij waterschade

Het is een kwestie van garantie. Toestellen zoals de iPhone, Apple Watch en sommige AirPods zijn weliswaar waterbestendig, maar de beperkte garantie van Apple dekt geen schade door vloeistoffen. Daarom beschikt Apple over meerdere methoden om te detecteren of een apparaat is blootgesteld aan vloeistoffen.

De poorten op de nieuwste M3 MacBook Pro’s.

Sommige MacBooks en Apple-toetsenborden beschikken al over een Liquid Contact Indicator (LCI) om te bepalen of er contact met een vloeistof is geweest. Deze indicatoren zijn op verschillende plekken in het apparaat geplaatst en veranderen van kleur als ze in contact komen met vocht. De nieuwe digitale vloeistofdetector die nu door 9to5Mac is ontdekt is een aanvulling daarop. Het is nog niet duidelijk of de digitale detector alleen werkt op Macs met M3-chip of op alle Macs waarop Sonoma 14.1 is geïnstalleerd.

macOS Sonoma 14.1 kwam op 25 oktober beschikbaar voor iedereen met een geschikte Mac en bevat ook een nieuwe functie om je garantiestatus te raadplegen. Via de Systeeminstellingen kun je zien hoe het met de garantie op je Mac, AirPods en Beats-producten staat.