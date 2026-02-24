Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
iMessage tekstopmaak en effecten

iOS 26.4 test end-to-end-encryptie voor RCS-berichten (maar wanneer kunnen wij het gebruiken?)

Nieuws iOS en iPadOS
De groene bubbels zijn een bekend fenomeen. Hoewel sinds iOS 18 RCS (de opvolger van sms) ondersteund wordt, is het qua beveiliging nog niet optimaal. Dit wil Apple nu veranderen. Ondertussen wachten wij in Nederland nog altijd op RCS-support.
Sasha Koevoets -

Sinds jaar en dag is het geen soepele ervaring om met de standaard berichtenapps berichtjes te sturen naar een persoon met een Android-telefoon als je zelf een iPhone hebt. Hoewel Apple eerst enige weerstand bood tegen de RCS-standaard, hebben ze het inmiddels omarmd. Het was al duidelijk dat RCS in een update van iOS 26 nog beter zou worden en nu is in de beta’s van iOS 26.4 voor het eerst daadwerkelijke ondersteuning voor end-to-end-encryptie (E2EE) in RCS toegevoegd. Wij leggen uit wat dat voor jou inhoudt.

Apple test in de beta van iOS 26.4 nu end-to-end-encryptie (E2EE) voor RCS-berichten tussen iPhone- en Android-gebruikers. In de eerste beta werkte end-to-end-encryptie alleen bij iPhone-gebruikers met iMessage uitgeschakeld, maar nu kunnen ook chats met Android worden versleuteld.

Om hiervan gebruik te kunnen maken moeten zowel iOS 26.4 beta 2 als de nieuwste versie van Google Berichten zijn vereist. Apple laat in de releasenotes wel weten dat end-to-end-encryptie nog niet meekomt in de definitieve iOS 26.4-update, maar pas later in een toekomstige softwareversie wordt uitgerold en dat de functie nog niet op alle toestellen en netwerken beschikbaar is.

De andere beloofde verbeteringen (zoals reageren op specifieke berichten en het bewerken van verzonden berichtjes) zijn nog niet opgedoken.

Apple lijkt in iOS 26.3 de basis te leggen voor end-to-end versleuteling (E2EE) van RCS-berichten. Daarvoor moet iOS overstappen naar RCS Universal Profile 3.0, dat iMessage-achtige functies toevoegt aan RCS: in-line reacties, berichten bewerken en intrekken, en volledige Tapback-ondersteuning. RCS kwam eerder al naar iPhone met iOS 18 (RCS UP 2.4); de sprong naar 3.0 brengt de modernere functies samen met E2EE.

Apple kondigde vorig jaar al aan E2EE voor RCS te willen toevoegen, maar gaf geen duidelijke tijdlijn. Met iOS 26.3 lijkt de voorbereiding te starten, maar er is nog steeds geen duidelijke termijn. Daarnaast is de uitrol ook afhankelijk van providers en hun bereidwilligheid om dit door te voeren.

Hieronder volgt het aangepaste bericht van 17 maart 2025:

RCS wordt beter op iOS: dit heb je eraan

Op iOS krijgt RCS-ondersteuning een flinke upgrade. Berichten die via RCS worden verstuurd, krijgen end-to-end encryptie, zodat derden niet kunnen meekijken. Daarnaast introduceert Apple de mogelijkheid om te reageren op specifieke berichten en verzonden berichten te bewerken. Ook is het daarmee mogelijk om een verzonden bericht volledig ongedaan te maken. Bovendien worden Tapback-reacties correct weergegeven, waardoor communicatie soepeler verloopt. Daarmee komt RCS dichter in de buurt van iMessage, dat al deze functies nu al ondersteunt.

Het nieuws komt nadat de GSM Association (GSMA) heeft aangekondigd dat end-to-end-encryptie standaard wordt voor RCS. Google gebruikt nu wel al encryptie, maar alleen tussen Android-toestellen. De verwachting is dat deze RCS-update tussen iOS 26.5 en iOS 27 zal verschijnen. Tot die tijd moeten gebruikers het doen met de huidige standaard.

Wat is RCS?

RCS, oftewel Rich Communication Services, is een open standaard voor berichtenuitwisseling die is ontwikkeld is als opvolger van de traditionele sms. Het biedt functies zoals leesbevestigingen, typindicatoren en de mogelijkheid om multimedia zoals foto’s en video’s te versturen. Deze standaard is bedacht in 2007, maar wordt pas sinds kort breed ondersteund door de grote techbedrijven.

Een belangrijk onderscheid tussen RCS en iMessage is dat RCS een open source-protocol is, wat betekent dat het door iedereen gratis kan worden gebruikt. iMessage daarentegen is een gesloten systeem dat exclusief beschikbaar is op Apple-apparaten. Met de introductie van RCS in iOS 18 kunnen iPhone-gebruikers nu echter ook profiteren van de verbeterde functionaliteiten van RCS, wat de communicatie tussen verschillende platformen verbetert.

Wanneer kunnen we het gebruiken?

In Nederland is de situatie extra ingewikkeld, omdat meerdere Nederlandse en Belgische providers van plan zijn RCS uit te rollen, maar dit nog niet overal is gebeurd. Terwijl in Nederland nog geen enkele provider ondersteuning biedt, hebben in België drie providers RCS al wel geïmplementeerd. Hieronder lees je precies hoever alle providers zijn met de implementatie van RCS bij Nederlandse providers.

5 reacties

Dus iets wat (al!) in 2007 is bedacht (nog voor de iphone überhaupt bestond), wordt 20 jaar later mogelijkerwijs pas een échte standaard die ook daadwerkelijk te gebruiken is. Heel bijzonder!

Reageer op Ronald Ronald citeren

Het probleem zit hier weer niet bij Apple, als je weleens in de VS bent geweest en daar via de berichten app meerdere mensen SMSt met een sim van daar. Kom je er al snel achter dat dit net zo werkt als onze groepsgesprekken in WhatsApp. Iedereen in deze groep ziet van elkaar dat ze het bericht ontvangen hebben en hier naar terug berichten zorgt er voor dat iedereen deze SMS dus ook ontvangt. Probeer je dit in NL dan krijgt iedereen een aparte SMS van jou en zien ze niet dat deze ook naar de andere is gestuurd. Iedereen gaat je dan individueel iets terugsturen en het probleem tussen android en iPhone lost zich niet op. Dit is iets wat bij de providers ligt maar dus nooit geïmplementeerd is. Dit is ook de reden dat WhatsApp niet van de grond komt in de VS, via de berichten app een groepsgesprek starten gaat daar net zo makkelijk omdat de providers hun zaakjes op orde hebben. Hier weigeren de providers RCS te ondersteunen, de meeste hebben MMS volledig uitgezet (iets wat trouwens nodig is om dit soort groepsgesprekjes via de SMS te laten verlopen) ze vinden het allemaal wel prima, de focus op mobiele data en de connectie tussen de mensen verloopt dus werkelijk via een derde partij zoals whatsapp of Telegram, hoeven de providers deze systemen niet te onderhouden. Waarschijnlijk ook de reden dat we vandaag de dag RCS niet zien. Focus op mobiele data de externe partijen doen de rest wel…

Reageer op Mitchell Mitchell citeren

Het is echt belachelijk eigenlijk dat Nederlandse providers in 2026 nog steeds geen RCS aanbieden. Apple heeft het klaar, Android ondersteunt het al jaren, maar in Nederland blijven we hangen op sms alsof het 2005 is. Als KPN, Vodafone en Odido dit eindelijk activeren, stappen heel veel mensen denk ik van WhatsApp af. Ik zelf wel… Tijd om wakker te worden en die schakel om te zetten.

Reageer op Lul Hannes Lul Hannes citeren

Typisch Nederland!!
… Als ik het een en ander goed begrijp, zou de ondersteuning van RSC Apps zoals Whats-App overbodig maken?

Reageer op D. D. citeren

Heb ik zitten suffen of was er geen aankondiging van ios 26.3 hier?

Reageer op wm wm citeren

