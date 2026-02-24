iOS 26.4 test end-to-end-encryptie voor RCS-berichten (maar wanneer kunnen wij het gebruiken?)
Sinds jaar en dag is het geen soepele ervaring om met de standaard berichtenapps berichtjes te sturen naar een persoon met een Android-telefoon als je zelf een iPhone hebt. Hoewel Apple eerst enige weerstand bood tegen de RCS-standaard, hebben ze het inmiddels omarmd. Het was al duidelijk dat RCS in een update van iOS 26 nog beter zou worden en nu is in de beta’s van iOS 26.4 voor het eerst daadwerkelijke ondersteuning voor end-to-end-encryptie (E2EE) in RCS toegevoegd. Wij leggen uit wat dat voor jou inhoudt.
Hieronder volgt het aangepaste bericht van 17 maart 2025:
RCS wordt beter op iOS: dit heb je eraan
Op iOS krijgt RCS-ondersteuning een flinke upgrade. Berichten die via RCS worden verstuurd, krijgen end-to-end encryptie, zodat derden niet kunnen meekijken. Daarnaast introduceert Apple de mogelijkheid om te reageren op specifieke berichten en verzonden berichten te bewerken. Ook is het daarmee mogelijk om een verzonden bericht volledig ongedaan te maken. Bovendien worden Tapback-reacties correct weergegeven, waardoor communicatie soepeler verloopt. Daarmee komt RCS dichter in de buurt van iMessage, dat al deze functies nu al ondersteunt.
Het nieuws komt nadat de GSM Association (GSMA) heeft aangekondigd dat end-to-end-encryptie standaard wordt voor RCS. Google gebruikt nu wel al encryptie, maar alleen tussen Android-toestellen. De verwachting is dat deze RCS-update tussen iOS 26.5 en iOS 27 zal verschijnen. Tot die tijd moeten gebruikers het doen met de huidige standaard.
Wat is RCS?
RCS, oftewel Rich Communication Services, is een open standaard voor berichtenuitwisseling die is ontwikkeld is als opvolger van de traditionele sms. Het biedt functies zoals leesbevestigingen, typindicatoren en de mogelijkheid om multimedia zoals foto’s en video’s te versturen. Deze standaard is bedacht in 2007, maar wordt pas sinds kort breed ondersteund door de grote techbedrijven.
Een belangrijk onderscheid tussen RCS en iMessage is dat RCS een open source-protocol is, wat betekent dat het door iedereen gratis kan worden gebruikt. iMessage daarentegen is een gesloten systeem dat exclusief beschikbaar is op Apple-apparaten. Met de introductie van RCS in iOS 18 kunnen iPhone-gebruikers nu echter ook profiteren van de verbeterde functionaliteiten van RCS, wat de communicatie tussen verschillende platformen verbetert.
Wanneer kunnen we het gebruiken?
In Nederland is de situatie extra ingewikkeld, omdat meerdere Nederlandse en Belgische providers van plan zijn RCS uit te rollen, maar dit nog niet overal is gebeurd. Terwijl in Nederland nog geen enkele provider ondersteuning biedt, hebben in België drie providers RCS al wel geïmplementeerd. Hieronder lees je precies hoever alle providers zijn met de implementatie van RCS bij Nederlandse providers.
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture
iOS 26
iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.
5 reacties
Ronald
Dus iets wat (al!) in 2007 is bedacht (nog voor de iphone überhaupt bestond), wordt 20 jaar later mogelijkerwijs pas een échte standaard die ook daadwerkelijk te gebruiken is. Heel bijzonder!
Mitchell
Het probleem zit hier weer niet bij Apple, als je weleens in de VS bent geweest en daar via de berichten app meerdere mensen SMSt met een sim van daar. Kom je er al snel achter dat dit net zo werkt als onze groepsgesprekken in WhatsApp. Iedereen in deze groep ziet van elkaar dat ze het bericht ontvangen hebben en hier naar terug berichten zorgt er voor dat iedereen deze SMS dus ook ontvangt. Probeer je dit in NL dan krijgt iedereen een aparte SMS van jou en zien ze niet dat deze ook naar de andere is gestuurd. Iedereen gaat je dan individueel iets terugsturen en het probleem tussen android en iPhone lost zich niet op. Dit is iets wat bij de providers ligt maar dus nooit geïmplementeerd is. Dit is ook de reden dat WhatsApp niet van de grond komt in de VS, via de berichten app een groepsgesprek starten gaat daar net zo makkelijk omdat de providers hun zaakjes op orde hebben. Hier weigeren de providers RCS te ondersteunen, de meeste hebben MMS volledig uitgezet (iets wat trouwens nodig is om dit soort groepsgesprekjes via de SMS te laten verlopen) ze vinden het allemaal wel prima, de focus op mobiele data en de connectie tussen de mensen verloopt dus werkelijk via een derde partij zoals whatsapp of Telegram, hoeven de providers deze systemen niet te onderhouden. Waarschijnlijk ook de reden dat we vandaag de dag RCS niet zien. Focus op mobiele data de externe partijen doen de rest wel…
Lul Hannes
Het is echt belachelijk eigenlijk dat Nederlandse providers in 2026 nog steeds geen RCS aanbieden. Apple heeft het klaar, Android ondersteunt het al jaren, maar in Nederland blijven we hangen op sms alsof het 2005 is. Als KPN, Vodafone en Odido dit eindelijk activeren, stappen heel veel mensen denk ik van WhatsApp af. Ik zelf wel… Tijd om wakker te worden en die schakel om te zetten.
D.
Typisch Nederland!!
… Als ik het een en ander goed begrijp, zou de ondersteuning van RSC Apps zoals Whats-App overbodig maken?
wm
Heb ik zitten suffen of was er geen aankondiging van ios 26.3 hier?