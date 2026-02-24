De groene bubbels zijn een bekend fenomeen. Hoewel sinds iOS 18 RCS (de opvolger van sms) ondersteund wordt, is het qua beveiliging nog niet optimaal. Dit wil Apple nu veranderen. Ondertussen wachten wij in Nederland nog altijd op RCS-support.

Sinds jaar en dag is het geen soepele ervaring om met de standaard berichtenapps berichtjes te sturen naar een persoon met een Android-telefoon als je zelf een iPhone hebt. Hoewel Apple eerst enige weerstand bood tegen de RCS-standaard, hebben ze het inmiddels omarmd. Het was al duidelijk dat RCS in een update van iOS 26 nog beter zou worden en nu is in de beta’s van iOS 26.4 voor het eerst daadwerkelijke ondersteuning voor end-to-end-encryptie (E2EE) in RCS toegevoegd. Wij leggen uit wat dat voor jou inhoudt.

Update 24 februari 2026: Beta van iOS 26.4 ondersteunt end-to-end-encryptie bij RCS Apple test in de beta van iOS 26.4 nu end-to-end-encryptie (E2EE) voor RCS-berichten tussen iPhone- en Android-gebruikers. In de eerste beta werkte end-to-end-encryptie alleen bij iPhone-gebruikers met iMessage uitgeschakeld, maar nu kunnen ook chats met Android worden versleuteld. Om hiervan gebruik te kunnen maken moeten zowel iOS 26.4 beta 2 als de nieuwste versie van Google Berichten zijn vereist. Apple laat in de releasenotes wel weten dat end-to-end-encryptie nog niet meekomt in de definitieve iOS 26.4-update, maar pas later in een toekomstige softwareversie wordt uitgerold en dat de functie nog niet op alle toestellen en netwerken beschikbaar is. De andere beloofde verbeteringen (zoals reageren op specifieke berichten en het bewerken van verzonden berichtjes) zijn nog niet opgedoken. Update 14 januari 2026: ‘Nieuwe aanwijzingen in broncode iOS 26.3’ Apple lijkt in iOS 26.3 de basis te leggen voor end-to-end versleuteling (E2EE) van RCS-berichten. Daarvoor moet iOS overstappen naar RCS Universal Profile 3.0, dat iMessage-achtige functies toevoegt aan RCS: in-line reacties, berichten bewerken en intrekken, en volledige Tapback-ondersteuning. RCS kwam eerder al naar iPhone met iOS 18 (RCS UP 2.4); de sprong naar 3.0 brengt de modernere functies samen met E2EE. Apple kondigde vorig jaar al aan E2EE voor RCS te willen toevoegen, maar gaf geen duidelijke tijdlijn. Met iOS 26.3 lijkt de voorbereiding te starten, maar er is nog steeds geen duidelijke termijn. Daarnaast is de uitrol ook afhankelijk van providers en hun bereidwilligheid om dit door te voeren.

Hieronder volgt het aangepaste bericht van 17 maart 2025:

RCS wordt beter op iOS: dit heb je eraan

Op iOS krijgt RCS-ondersteuning een flinke upgrade. Berichten die via RCS worden verstuurd, krijgen end-to-end encryptie, zodat derden niet kunnen meekijken. Daarnaast introduceert Apple de mogelijkheid om te reageren op specifieke berichten en verzonden berichten te bewerken. Ook is het daarmee mogelijk om een verzonden bericht volledig ongedaan te maken. Bovendien worden Tapback-reacties correct weergegeven, waardoor communicatie soepeler verloopt. Daarmee komt RCS dichter in de buurt van iMessage, dat al deze functies nu al ondersteunt.

Het nieuws komt nadat de GSM Association (GSMA) heeft aangekondigd dat end-to-end-encryptie standaard wordt voor RCS. Google gebruikt nu wel al encryptie, maar alleen tussen Android-toestellen. De verwachting is dat deze RCS-update tussen iOS 26.5 en iOS 27 zal verschijnen. Tot die tijd moeten gebruikers het doen met de huidige standaard.

Wat is RCS?

RCS, oftewel Rich Communication Services, is een open standaard voor berichtenuitwisseling die is ontwikkeld is als opvolger van de traditionele sms. Het biedt functies zoals leesbevestigingen, typindicatoren en de mogelijkheid om multimedia zoals foto’s en video’s te versturen. Deze standaard is bedacht in 2007, maar wordt pas sinds kort breed ondersteund door de grote techbedrijven.

Een belangrijk onderscheid tussen RCS en iMessage is dat RCS een open source-protocol is, wat betekent dat het door iedereen gratis kan worden gebruikt. iMessage daarentegen is een gesloten systeem dat exclusief beschikbaar is op Apple-apparaten. Met de introductie van RCS in iOS 18 kunnen iPhone-gebruikers nu echter ook profiteren van de verbeterde functionaliteiten van RCS, wat de communicatie tussen verschillende platformen verbetert.

Wanneer kunnen we het gebruiken?

In Nederland is de situatie extra ingewikkeld, omdat meerdere Nederlandse en Belgische providers van plan zijn RCS uit te rollen, maar dit nog niet overal is gebeurd. Terwijl in Nederland nog geen enkele provider ondersteuning biedt, hebben in België drie providers RCS al wel geïmplementeerd. Hieronder lees je precies hoever alle providers zijn met de implementatie van RCS bij Nederlandse providers.