Het begint er steeds meer op te lijken dat Apple alle Macs met een scherm wil voorzien van een OLED-scherm. Na de MacBook Pro en MacBook Air, moet ook de iMac eraan geloven.

De iMac is nog steeds een van de populairste alles-in-1-computers en wordt om de zoveel jaar door Apple geupdatet met een nieuwe versie. Het meest recente model is de iMac M4, uitgebracht in oktober 2024. Een nieuw model wordt nog niet in de nabije toekomst verwacht, maar het zou zomaar kunnen dat de iMac met OLED-scherm het eerstvolgende model is. The Elec meldt nu dat Apple verzoeken ingediend heeft bij fabrikanten voor het maken van OLED-panelen van 24-inch.

‘iMac met OLED-scherm in 2027’

De huidige iMac is voorzien van een 24-inch LCD-display. De beeldkwaliteit is nog altijd goed, zeker voor de doelgroep van de iMac. Maar OLED heeft duidelijk voordelen. Zo is zwart echt zwart, is de maximale helderheid vaak hoger en zijn de kleuren mooier. Deze voordelen zouden ook op de iMac goed van pas komen, bijvoorbeeld als je vaak films kijkt of bepaalde taken doet waarbij kleuren van belang zijn. Apple heeft nu volgens de Koreaanse site bij leveranciers Samsung en LG Display verzoeken ingediend voor een 24-inch OLED-scherm.

Het gaat hier om een scherm met maximale helderheid van 600 nits. Dat is 100 nits hoger dan de huidige iMac. De resolutie zou gelijk blijven, met een pixeldichtheid van 218. Omdat het bestelde scherm qua formaat hetzelfde is als bij het huidige model, verwachten we dat het hier dus niet gaat om een iMac gericht op professionals. Eerder deze week was er wel een gerucht over een nieuwe iMac voor pro’s met M5 Max-chip.

Volgens de bron wil Apple de eerste iMac met OLED-scherm ergens tussen 2027 en 2028 afronden. Het duurt dus nog wel eventjes voordat we met dit model aan de slag kunnen. Voor die tijd is Apple van plan om in ieder geval een ander Mac uit te rusten met OLED. Zo volgt de eerste MacBook Pro met OLED mogelijk in 2026. De MacBook Air met OLED zou pas in 2029 komen.