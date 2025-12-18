iMac M4 lifestyle foto

Gerucht: ‘Apple werkt aan 24-inch iMac met OLED-scherm – en dit is wanneer je hem kan verwachten’

Nieuws Geruchten Mac en macOS
Het begint er steeds meer op te lijken dat Apple alle Macs met een scherm wil voorzien van een OLED-scherm. Na de MacBook Pro en MacBook Air, moet ook de iMac eraan geloven.
Benjamin Kuijten -

De iMac is nog steeds een van de populairste alles-in-1-computers en wordt om de zoveel jaar door Apple geupdatet met een nieuwe versie. Het meest recente model is de iMac M4, uitgebracht in oktober 2024. Een nieuw model wordt nog niet in de nabije toekomst verwacht, maar het zou zomaar kunnen dat de iMac met OLED-scherm het eerstvolgende model is. The Elec meldt nu dat Apple verzoeken ingediend heeft bij fabrikanten voor het maken van OLED-panelen van 24-inch.

‘iMac met OLED-scherm in 2027’

De huidige iMac is voorzien van een 24-inch LCD-display. De beeldkwaliteit is nog altijd goed, zeker voor de doelgroep van de iMac. Maar OLED heeft duidelijk voordelen. Zo is zwart echt zwart, is de maximale helderheid vaak hoger en zijn de kleuren mooier. Deze voordelen zouden ook op de iMac goed van pas komen, bijvoorbeeld als je vaak films kijkt of bepaalde taken doet waarbij kleuren van belang zijn. Apple heeft nu volgens de Koreaanse site bij leveranciers Samsung en LG Display verzoeken ingediend voor een 24-inch OLED-scherm.

Apple iMac M4 kleuren

Het gaat hier om een scherm met maximale helderheid van 600 nits. Dat is 100 nits hoger dan de huidige iMac. De resolutie zou gelijk blijven, met een pixeldichtheid van 218. Omdat het bestelde scherm qua formaat hetzelfde is als bij het huidige model, verwachten we dat het hier dus niet gaat om een iMac gericht op professionals. Eerder deze week was er wel een gerucht over een nieuwe iMac voor pro’s met M5 Max-chip.

Volgens de bron wil Apple de eerste iMac met OLED-scherm ergens tussen 2027 en 2028 afronden. Het duurt dus nog wel eventjes voordat we met dit model aan de slag kunnen. Voor die tijd is Apple van plan om in ieder geval een ander Mac uit te rusten met OLED. Zo volgt de eerste MacBook Pro met OLED mogelijk in 2026. De MacBook Air met OLED zou pas in 2029 komen.

Bekijk ook
MacBook Air M2

De nieuwe MacBook Pro is nog geen week oud, maar toch moet je even wachten met kopen (en dit is waarom)

Apple heeft plannen om MacBooks met OLED-scherm te maken, ter vervanging van de huidige mini-LED-schermen. Maar wanneer komt de eerste MacBook met OLED-display op de markt? In dit artikel verzamelen we alle geruchten.

Het laatste nieuws over geruchten van iCulture

iPhone Fold: alles wat we tot nu toe weten over het scherm
09:05
Minstens acht modellen: 'Dit zijn de iPhones die Apple in 2026 en 2027 gaat uitbrengen'
17-12-2025
Apple lijkt fout recht te zetten: 'iPhone 17e krijgt toch MagSafe'
17-12-2025
'Display van jubileummodel van de iPhone krijgt totale nieuwe look': dit gaat er mogelijk veranderen
17-12-2025
'Cameraregelaar krijgt flinke downgrade in iPhone 18' - en dat is misschien maar goed ook
17-12-2025

iMac

De iMac is Apple's alles-in-één desktopcomputer. De iMac bestaat uit een scherm met een voet waarin de computer ingebouwd zit. De iMac is ideaal om thuis of op kantoor te gebruiken. Het nieuwste model is de 24-inch iMac uit 2024 met M4-chip en een kleurrijk design. Het M4-model biedt betere specificaties, vernieuwde kleuren, camera met Middelpunt en een optie voor glas van nanotextuur. Het is de opvolger van de M3 iMac uit 2023. De iMac 2024 is nog het enige iMac-model dat in Apple's assortiment zit. Alles over de iMac, een Mac-desktop kopen en desktop Macs vergelijken lees je hier.

Apple iMac M4 kleuren
Alles over de iMac 2024 iMac M4 prijzen iMac M4 review iMac vergelijken: M4 vs M3 Mac desktops vergelijken Desktop Macs kopen iMac handleiding iMac garantie Dit moet je weten over de Mac-desktops

Ook interessant

Verpakking van iMac 2024

Gerucht: ‘Apple werkt aan iMac met M5 Max-chip – speciaal voor professionals’

Nieuws
16-12-2025
iMac 2021 kleuren

Opgedoken prototype toont iMac 2021 met Apple-logo als vanouds

Nieuws
29-07-2025
2023 Mac line-up

Overzicht: ‘Deze 17 nieuwe Macs gaat Apple het komende jaar allemaal uitbrengen’

Nieuws
07-07-2025

Mac vastgelopen? Zo kun je je Mac herstarten (normaal en geforceerd)

Tips
24-06-2025
MacBook Pro M4 in zilver en spacezwart

Apple verhoogt Mac-upgradeprijzen voor werkgeheugen, opslag en meer

Nieuws 2 reacties
05-03-2025
Verpakking van iMac 2024

iMac M4 vanaf nu in de winkels: dit betaal je voor de nieuwste iMac 2024

Nieuws
08-11-2024