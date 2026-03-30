50 jaar Apple: 7 belangrijke uitvindingen die dankzij Apple populair geworden zijn (en we nog steeds gebruiken)

Apple staat vooral bekend als een bedrijf dat niet per se zelf het wiel opnieuw uitvindt, maar een bestaand idee pakt en het populair maakt. Maar welke belangrijke uitvindingen zijn dankzij Apple populair geworden?

Sinds het bestaan van Apple zijn er in de computermarkt talloze uitvindingen gedaan, om te komen tot de producten waar we nu zijn. En dan hebben we het niet alleen maar over dingen die Apple zelf bedacht heeft. Sterker nog, Apple is vooral de meester geweest in het populair maken van bestaande technologieën, al verzinnen ze ook met enige regelmaat zelf iets nieuws. In dit artikel zetten we enkele uitvindingen op een rij (al dan niet bedacht door Apple) die we vandaag de dag nog steeds gebruiken.

Dit artikel is onderdeel van onze serie over 50 jaar Apple. Apple Computer Inc. werd op 1 april 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne en viert nu dus het 50-jarig jubileum. In een reeks artikelen staan we op allerlei manieren stil bij dit jubileum.

Techuitvindingen die dankzij Apple populair geworden zijn

We weten natuurlijk allemaal dat de huidige smartphone zoals we die nu kennen, groot gemaakt is dankzij de iPhone. Of dat de AirPods een trend gezet hebben als het gaat om draadloze oordopjes, net als dat de Apple Watch dat voor smartwatches gedaan heeft. Maar voor dit artikel focussen we ons op wat minder voor de hand liggende ‘uitvindingen’. Omdat het lastig is om hiervoor een rangorde te bepalen, hebben we ze in willekeurige volgorde opgesomd.

#1 Graphical User Interface met de computermuis

De computermuis was geen uitvinding van Apple zelf. In 1968 was het Douglas Engelbart, een Amerikaanse engineer en uitvinder, die de muis en bijbehorende cursor bedacht en (samen met Bill English) ontwierp. Later pakte computerbedrijf Xerox dit idee van de computermuis op en introduceerde dit op een computer voor thuisgebruik, maar de muis werd pas echt populair dankzij de Macintosh 128K, die Apple in 1984 uitbracht. Maar voor die Macintosh was er al de Apple Lisa.

Apple’s bijdrage aan de manier hoe we nu nog de muis gebruiken, zit hem in de Graphical User Interface, oftewel GUI. Apple was degene die ervoor zorgde dat je met de muis kon klikken op knoppen, vensters en andere soortgelijke elementen die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Waar vorige computers vooral werkte door te typen, was het Apple die de visuele bediening met de muis populair maakte.

Als je kijkt hoe de interface van de Apple Lisa eruit ziet, zie je nog dingen terug die we zelfs vandaag de dag nog gebruiken.

#2 Click Wheel: nieuwe manier van interfacebediening

Toen Apple de iPod uitbracht, kwam er ook een geheel nieuwe manier om het apparaatje te bedienen: een click wheel. Een ronde draaischijf die je door verticale lijsten laat bladeren door een draaibeweging met je vinger te maken. Hoewel de click wheel niet direct door Apple zelf bedacht is (het idee kwam van Norihiko Saito in 1998), werd het wel razend populair dankzij de iPod én werd de iPod ook mede populair dankzij het click wheel. Een perfect voorbeeld van hoe een apparaat en de bediening elkaar kunnen versterken.

Vandaag de dag zien we het click wheel niet meer in deze vorm in Apple-apparaten, maar er is nog wel een soortgelijke functie op de Apple TV. Bij apps die de standaard videospeler gebruiken, kun je met diezelfde draaibeweging extra nauwkeurig door een video scrollen.

#3 Multi-touch interface: apparaat zonder knoppen

Apparaten met touchscreens zijn niks nieuws en Apple is daar ook niet de grote uitvinder van. Maar in de tijd dat de eerste iPhone uit kwam, moest je een touchscreen vaak met een pennetje (stylus) bedienen. Denk aan de vroegere PDA’s. De iPhone was een van de eerste apparaten met een multi-touch interface, waarbij je vooral je vingers en gebaren gebruikte om het apparaat te bedienen. De iPhone was bovendien een van de eerste apparaten dat nagenoeg geen knoppen had. Daar werd vanuit andere bedrijven (zoals Blackberry) nog wel eens gekscherend naar gekeken, want ze konden niet geloven dat zo’n apparaat een hit zou worden. Typen zonder toetsenbord? Dat kan nooit goed gaan!

Maar toch is dat Apple gelukt, mede dankzij de hele multi-touch interface van de iPhone. Denk aan de pinch-to-zoom functie om in- of uit te zoomen op foto’s, webpagina’s en nog veel meer. Een grappig feitje is dat de pull-to-refresh-actie (trek een lijst of pagina naar beneden om deze te verversen) niet door Apple zelf bedacht is, maar wél door een voormalig Apple-medewerker: Loren Brichter. Hij is de maker van de vroegere Tweetie-app, een onofficiële Twitter-app dat hij later aan Twitter zelf verkocht en de basis vormde voor de échte Twitter-app. Voor Tweetie zocht hij een manier om de tijdlijn gemakkelijk te verversen en zo werd de pull-to-refresh-actie geboren. Brichter werkte voor Tweetie al bij Apple aan de allereerste iPhone.

Vandaag de dag kunnen we niet zonder alle gebaren en bediening van touchscreens. Niet alleen op iPhone en iPad, maar als we de geruchten mogen geloven vanaf later dit jaar ook op de Mac.

#4 Digitale softwarewinkels

Met de App Store werd de iPhone in 2008 pas écht populair. De App Store zorgde ervoor dat je voor een mobiele telefoon ineens duizenden apps op een legale manier kon downloaden. Het was een logische door ontwikkeling van een eerdere succesformule van Apple: de iTunes Store. De iTunes Store zorgde voor een revolutie in digitale muziek, in tijden waar platenmaatschappijen met hun handen in het haar zaten vanwege de grote hoeveelheid van illegale downloadmethodes. De komst van de iTunes Store in combinatie met de iPod zorgde ervoor dat legale downloads mainstream werden en maakte ook een einde aan het tijdperk van de cd’s.

Hoewel we vandaag de dag nauwelijks nog gebruikmaken van de iTunes Store, is de App Store nog steeds springlevend. Maar de iTunes Store zorgde ook voor de evolutie naar muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music.

#5 MagSafe

Met MagSafe, voor het eerst toegepast in 2006, had Apple een unieke stroomkabel in handen. MagSafe bracht de eenvoud van een omkeerbare oplader en combineerde dat met de unieke eigenschap van een magnetische aansluiting. Dit zorgt er niet alleen voor dat je de kabel eenvoudig vast kan klikken, maar ook dat hij op een veilige manier losschiet als je bijvoorbeeld achter de kabel blijft hangen. Zonder dat de MacBook van tafel of het bureau meegesleurd wordt.

Apple heeft MagSafe daarna nog veel verder doorontwikkeld en bracht het in 2020 naar de iPhone. Dat zorgde uiteindelijk ook voor een uitrol van soortgelijke systemen bij Android-toestellen. Apple’s MagSafe-systeem is zelfs onderdeel geworden van de Qi2-standaard voor draadloos opladen.

#6 Touch ID en Face ID: inloggen met biometrie

Veiligheid staat bij Apple voorop, waarbij het gebruik van een wachtwoord of toegangscode al vanaf het begin een methode is om je persoonlijke gegevens op je Mac of iPhone te beschermen. Er waren ook fabrikanten die met andere beveiligingsopties kwamen die makkelijker te gebruiken zijn, zoals een veegpatroon over het touchscreen. maar al in het begin van deze eeuw waren er al telefoons op de markt met vingerafdrukscanners. Maar toen Apple in 2013 de vingerafdrukscanner introduceerde in de thuisknop van de iPhone 5s, werd inloggen met biometrie pas echt populair. De implementatie van Apple was snel, veilig en nauwkeurig, waarna het al snel de standaard werd in diverse smartphones.

Apple bracht de functie ook naar de iPad en Mac, waar we het vandaag de dag nog steeds gebruiken. Voor de iPhone kwam hier de Face ID-gezichtsherkenning voor in de plaats, dat nog veiliger is. Ook voor de komst van Face ID met de iPhone X waren er al smartphones met gezichtsherkenning, maar de iPhone was de eerste met 3D-gezichtsherkenning die niet zomaar te foppen was met een afbeelding.

#7 Apple Pay: pinnen zonder pas

Toen Apple in 2014 met Apple Pay kwam in de VS, was contactloos betalen nog helemaal niet zo ingeburgerd. Apple was met Apple Pay helemaal niet de eerste aanbieder van dergelijke betaalmethodes, maar heeft wel voor een enorme boost gezorgd in het betalen met je telefoon en smartwatch. Met name in Nederland zorgde Apple Pay voor een enorme boost. Toen Apple Pay bij ons van start ging in juni 2019, waren er al talloze eigen manieren van banken om contactloos betalen met je telefoon mogelijk te maken. ING had op Android bijvoorbeeld zijn eigen implementatie en de Rabobank heeft bijvoorbeeld in het verleden ook met KPN samengewerkt om het via de simkaart in te bouwen. Maar dat sloeg allemaal niet aan. Pas toen Apple Pay in Nederland kwam, werd contactloos betalen met de mobiele telefoon of smartwatch pas écht populair. De eenvoud en naadloze integratie hebben daar aan bijgedragen.

Al kort na de start meldden zich meer dan honderdduizenden gebruikers voor Apple Pay bij ING. Er waren zelfs Samsung-gebruikers die bij de bank vroegen of ze ook Apple Pay konden gebruiken. En dat terwijl er voor die toestellen al lang een breed een eigen oplossing klaar stond. Het is juist Apple die het betalen met je telefoon mainstream maakte.

Al deze voorbeelden laten zien dat de kracht van Apple niet zozeer zit in het opnieuw uitvinden van het wiel, maar het slim implementeren en toegankelijk maken van nieuwe (maar bestaande) technieken. Dat is waar Apple al sinds het prille begin om bekend staat en waar het waarschijnlijk ook altijd bekend om zal blijven staan.