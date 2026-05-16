Zo voorkom je dat je (onbewust) je exacte locatie met je provider deelt

Lees in deze tip hoe je je exacte locatie kunt afschermen voor mobiele aanbieders. Deze weten voortaan alleen nog waar je ongeveer bent, maar niet in welke straat.

Wist je dat je (vaak onbewust) via het mobiele netwerk je locatie deelt met je provider? Door je mobiele verbinding te gebruiken, weet het netwerk waarmee je verbonden bent op straatniveau waar je bent. Dit kan worden gebruikt om drukte in kaart te brengen en voor algemene netwerkoptimalisaties. Maar je kunt dit beperken en wij leggen uit wat daarvoor nodig is. Apple noemt deze functie heel elegant ‘Exacte locatie via mobiele netwerken beperken’.

Wat doet de functie precies?

Het enige wat deze functie voor je doet, is dat het voorkomt dat je mobiele provider altijd je exacte locatie ziet als je de mobiele verbinding gebruikt. Volgens Apple heeft het inschakelen van de functie geen negatief effect op de gebruikerservaring of de netwerkkwaliteit. Ook is het goed om te weten dat je exacte locatie wél nog wordt gedeeld als je de hulpdiensten belt.

Deze functie staat los van je locatie delen met apps. Dit werkt volledig onafhankelijk, omdat hiervoor je GPS-locatie wordt gebruikt. Navigeren of je locatie delen via WhatsApp kan daarom ongestoord doorgaan. Lees in onze aparte tip hoe je je exacte locatie kunt delen met apps, want hier zitten ook handige privacyfuncties bij.

Dit heb je nodig voor de privacyfunctie met mobiele netwerken

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: niet alle apparaten kunnen deze functie gebruiken. Je moet namelijk een iPhone of iPad hebben met een modem van Apple. Het modem is de chip die de mobiele communicatie regelt. In deze apparaten zit een Apple-modem:

iPhone 16e

iPhone 17e

iPhone Air

iPad Air M4

iPad Pro M5

Daarnaast moet je apparaat ook draaien op iOS 26.5, iPadOS 26.5 of nieuwer. De functie van Apple werd al geïntroduceerd in versie 26.3, maar met deze versie werkte het nog niet in Nederland. iCulture ontdekte dat de functie nu wel te gebruiken is.

Ten slotte moet je een simkaart uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of van een ondersteunde provider hebben (zie lijst).

Zo stel je ‘Exacte locatie via mobiele netwerken beperken’ in

De privacyfunctie staat in Nederland en België niet standaard aan. Zo schakel je het zelf in:

Open de Instellingen-app. Tik op Mobiel netwerk. Selecteer Opties mobiele data. Heb je meerdere simkaarten geïnstalleerd, kies dan eerst een simkaart waarvoor je dit wil activeren. Open het menu genaamd Opties mobiele data. Zet de functie Beperk exacte locatie aan. Je toestel wordt mogelijk opnieuw opgestart.

Nu je dit hebt ingeschakeld, zal je locatie alleen te zien zijn op gebiedsniveau. Voor oproepen aan hulpdiensten wordt wel je exacte locatie gedeeld.