We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Raymond & Ray

Raymond & Ray is een nieuwe dramedy, waarin halfbroers Raymond (Ewan McGregor) en Ray (Ethan Hawke) moeten zorgen dat hun vaders laatste wens in vervulling gaat. Het blijkt echter een wat vreemde wens, waarin decennia aan trauma’s weggewerkt moeten worden tijdens een lange zomerdag. De twee broers hebben al lange tijd niet meer met elkaar gesproken en moeten hun verschillen aan de kant zetten. Eén ding hebben ze echter gemeen: ze hadden een hekel aan hun vader. Gek genoeg zijn alle anderen in de film gek op de oude man. Of dit een goed verhaal oplevert? Tja, Raymond & Ray zal niet met Oscars worden overladen, maar levert toch wat aardig vermaak op tijdens het weekend. De film werd geregisseerd door Rodrigo García en geproduceerd door Alfonso Cuaron, die we kennen van Gravity en Roma.

Les Amateurs (S01)

Te zien bij: Disney+

De rustige leventjes van Vincent Piquet en Alban Burne, twee sukkels, worden volledig overhoop gehaald wanneer ze na een misverstand op een samenzwering stuiten en ze verstrikt raken in de wereld van georganiseerde misdaad. Het is de start van een geschifte en chaotische reis vol gevaren en intriges. Maar zelfs terwijl ze wanhopig het vege lijf proberen te redden, houden ze nooit op met kibbelen.

Notre-Dame (S01)

Te zien bij: Netflix

Terwijl de Parijse brandweerlieden proberen te voorkomen dat de vlammen zich in de kathedraal verspreiden, volgt de show ook personages die door de wringer worden gehaald ze zullen met elkaar moeten vechten, van elkaar houden, elkaar tegenkomen, elkaar haten, glimlachen naar of elkaar helpen – zodat ze uiteindelijk de kans krijgen om helemaal opnieuw te beginnen.

Descendant

Te zien bij: Netflix

Afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen op een illegaal schip dat in 1860 in Alabama aankwam, zoeken gerechtigheid en heling als de resten van het schip worden ontdekt.

Selena + Chef (S04)

Te zien bij: HBO Max

In deze ongescripte kookshow waagt artieste, actrice, producer en filantroop Selena Gomez zich aan iets nieuws: heerlijke maaltijden maken terwijl ze thuis in quarantaine zit. Ze wordt op afstand geholpen door een meesterkok.

The Peripheral (S01E01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Peripheral draait om Flynne Fisher (Moretz), een vrouw die de brokstukken van haar gebroken familie bij elkaar probeert te houden in een vergeten uithoek van Amerika. Flynne is slim, ambitieus en gedoemd te mislukken. Ze heeft geen toekomst, totdat de toekomst haar komt halen. The Peripheral is een van meesterverteller William Gibsons oogverblindende, hallucinerende blik op het lot van de mensheid en daar voorbij.

André Hazes (S01)

Te zien bij: Videoland

Geen eindeloze geruchten meer, dit is het verhaal van André Hazes. Twee jaar lang is André gevolgd door documentairemaker Cheeru Mampaey in misschien wel de moeilijkste periode uit zijn leven. Hij staat op een kruispunt, worstelend met angsten en demonen. André gaat de strijd aan, vooral met zichzelf, welke gepaard gaat met enkele rigoureuze beslissingen.

Villa Oranje (S02)

Te zien bij: Videoland

Met het WK voor de deur blikken Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, Mark van Bommel en John Heitinga terug, maar ook vooruit. Samen met Frank Evenblij kijken ze in Villa Oranje terug op hun imposante carrières en wordt vooruit gekeken naar het komende WK. Persoonlijke en openhartige verhalen, zomerse spellen en live muziek.

Trick or Treat Scooby-Doo!

Te zien bij: Pathé Thuis

Een mysterieuze nieuwe vijand wil wraak nemen op Mystery, Inc. Nu moeten ze samenwerken met hun aartsvijand – het kwaadaardige meesterbrein achter elk kostuum in de geschiedenis van Scooby-Doo – om dit mysterie op te lossen.

Klangor (S01)

Te zien bij: Ziggo

Aan de grens van Polen verdwijnt plotseling een tiener. Zijn verdwijning wordt in verband gebracht met de bewakers van een plaatselijke gevangenis die betrokken zijn bij drugshandel.

L’événement

Te zien bij: CineMember

Frankrijk, 1963. Anne is een intelligente studente met een mooie toekomst voor zich. Maar de droom haar studie af te maken en zich van haar sociale afkomst los te wrikken, spat uiteen wanneer ze onverwachts zwanger raakt. Terwijl haar eindexamens naderen, besluit Anne het heft in eigen handen te nemen ook al riskeert ze hierdoor in de gevangenis te belanden