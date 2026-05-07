Met Spotify DJ krijg je een op maat gemaakte dj die voor jou muziek uitkiest en de nummers als een echte dj aan elkaar praat. In deze tip lees je hoe het werkt.

Al in 2023 kwam Spotify voor het eerst met de AI-dj-functie, maar toentertijd was het nog beperkt tot slechts een paar landen. Sinds dit voorjaar in de DJ-functie van Spotify beschikbaar in Nederland. Met de functie krijg je niet alleen muziek dat past bij jouw muzieksmaak, maar ontdek je mogelijk ook nieuwe hits. Het is een relatief nieuwe manier om muziek af te spelen, vooral bedoeld als je echt geen idee hebt waar je nu weer naar moet luisteren.

Zo werkt Spotify DJ

Hoewel de functie beschikbaar is in Nederland, kun je het nog niet volledig in het Nederlands gebruiken. De AI-dj spreekt bijvoorbeeld geen Nederlands en ook de tekstopdrachten die je geeft moet je in het Engels doen. Desalniettemin kan het van toegevoegde waarde zijn voor het kiezen van nieuwe muziek.

Om de functie te kunnen gebruiken, moet je in ieder geval betaalde Spotify Premium-gebruiker zijn. Hou er rekening mee dat de functie mogelijk nog niet voor iedereen zichtbaar is.

Eenmaal geactiveerd, hoor je eerst een praatje van de AI-dj die vertelt wat voor muziek er opgezet wordt. Af en toe doet hij hetzelfde tussen de nummers door, zoals ook een echte radio-dj dat doet. Maar het grote voordeel is dat je de dj kan aansturen, bijvoorbeeld als je zin hebt in een bepaald genre.

Zo gebruik je de Spotify DJ-functie Open de Spotify-app en ga naar de zoekfunctie. Tik hier “dj” in. Je herkent de functie aan het blauwe logo moet groene cirkels. Het afspelen begint meteen. Je ziet tijdens een nummer het standaard afspelenscherm met daarin het huidige nummer. Wil je een volgend nummer, dan tik je gewoon op de volgende-knop. Toe aan iets anders? Tik dan in het afspeelscherm rechtsonder op de blauwe dj-knop en geef je tekstopdracht voor muziek naar keuze. Je kan daarin heel specifiek zijn en je krijgt ook meteen wat suggesties die je zou kunnen vragen

Om de dj-functie te stoppen, stop je gewoon met afspelen. Je kunt op ieder moment een nummer uit je bibliotheek kiezen of een andere Spotify-afspeellijst starten.

