Cardiogram meet griep en coronavirus

Cardiogram haakt in op een probleem waar hopelijk niemand mee te maken krijgt: hoe het lichaam reageert op een ziekte. De app werkt samen met HealthKit en gebruikt onderzoeksresultaten van de Health eHeart Study van de universiteit van Californië in San Francisco. Met de data hopen de appontwikkelaars iets nuttigs te kunnen bieden in tijden van corona. Het werkt als volgt: de hartslag tijdens het rusten en slapen kan heel anders zijn als het lichaam tegen een infectie zoals COVID-19 vecht. Je kunt nu met je Apple Watch deze verschillen meten. Zo heb je meer data om je ziekteverloop in de gaten te houden.

Voel je je niet goed? Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts en volg de aanwijzingen van het RIVM. Cardiogram kan niet worden gebruikt om diagnoses te stellen en je kunt er ook niet COVID-19 mee testen.



“Cardiogram’s nieuwe Sleeping BPM-functie helpt gebruikers om bewuster te worden van de reactie van hun lichaam op symptomen van griep of andere ziektes, zoals COVID-19”, aldus Johnson Hsieh, mede-oprichter van Cardiogram. Als je ziek bent zullen de cellen van je immuunsysteem kleine hoeveelheden eiwitten genaamd histamines afscheiden, beweert het bedrijf. Dit stuurt signalen naar je hersenen om je hartslag op te voeren en verhoogt de hoeveelheid bloed naar de geïnfecteerde delen van je lichaam. Het is volgens Hsieh het meest merkbaar tijdens de slaap.

In een blogposting is te lezen hoe Cardiogram dit voor zich ziet. Er is ook een grafiek die het verschil aangeeft tussen gezond en ziek.



Gezonde persoon, geen griep.



Zieke persoon

Uiteraard kun je – zoals al eerder gezegd – geen diagnoses stellen met deze app en je kunt er dus ook niet mee vaststellen of je griep of COVID-19 hebt. Er kunnen ook andere gebeurtenissen of situaties zijn waardoor je een verhoogde hartslag hebt, zoals een spannend examen. Het is vooral bedoeld voor zieke mensen om zich beter bewust te maken hoe het lichaam reageert.

De functie is uniek omdat er gebruik is gemaakt van data waar geen andere app over kan beschikken. Ook beschikt Cardiogram over relatief veel data van gebruikers met een bestaande hartaandoening. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar bij besmettingen.

Om de functie te kunnen gebruiken moet je wel een Apple Watch in bed dragen, of een soortgelijke hartslagmeter. Je kunt hiervoor een oude Apple Watch gebruiken die je nog hebt liggen, of je oplaadgedrag aanpassen. Nu veel mensen thuisblijven moet het haalbaar zijn om de Apple Watch wat vaker op de lader te leggen.

De functie is gratis toegevoegd aan de Cardiogram-app en is ook gratis te gebruiken. Wil je met deze app de hartwaarden van een ander op afstand in de gaten houden of wil je je data exporteren, dan moet je premium-lid worden. Maar voor gewoon gebruik hoeft dat niet.