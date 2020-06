iCulture Vandaag: dit was vrijdag 19 juni 2020

Wij kunnen niet wachten: de WWDC 2020 komt eraan! In onze grote WWDC 2020 vooruitblik nemen we de verwachtingen met je door. Maar Apple ligt ook onder vuur, want er is opnieuw kritiek op de App Store-regels. En over kritiek gesproken, er is ook veel ophef over de bunq V3-app. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

De bunq-app krijgt de wind van voren. Veel gebruikers hebben kritiek op de V3-app van bunq en de koers die de bank vaart.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Pixelmator Photo (€5,49, iPad, iOS 11.0+) - Nieuwe shortcut menu’s in deze professionele fotobewerkingsapp.

Watchshot (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Nederlandse vertaling en meer Apple Watch-bandjes om uit te kiezen.