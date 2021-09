iCulture Vandaag: dit was woensdag 1 september 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 1 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is september, dus dat betekent dat de nieuwe Apple-aankondigingen niet meer lang op zich zullen wachten! We blikken daarom alvast vooruit in de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast. Maar voordat het zover is, hebben we nog diverse interessante geruchten en andere artikelen voor je klaar staan. Zo lees je in onze macOS Monterey FAQ antwoorden op veelgestelde vragen, krijgt de toekomstige Apple Watch mogelijk een bloeddrukmeter,



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Wat zijn de opties als je je WhatsApp gesprekken wil overzetten?

Een pincode op je Apple Watch instellen is een verstandige keuze, helemaal omdat je daardoor bepaalde functies kan gebruiken.

Accessoires en devices

Welke smart home-accessoires voor huurwoningen zijn het meest geschikt?

Apps

Met deze handige tips voor de Agenda-app zet je je afspraken sneller in je agenda.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Je kan nu livestreamen naar een onbeperkt aantal kijkers. Ook is het doorsturen van berichten verbeterd.