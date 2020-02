iCulture Deals: aanbiedingen vrijdag 7 februari 2020

In iCulture Deals vind je op vrijdag 7 februari 2020 weer de laatste goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en nog veel meer koopjes.

Bose QuietComfort 20 voor 123 euro

Deze Bose QuietComfort 20 oordopjes hebben speciale rubberen vleugels, die voorkomen dat ze uit je oor vliegen. Ze zijn ook voorzien van ruisonderdrukking, zodat geluiden in je omgeving minder doorklinken en je meer kunt genieten van de muziek. Met een druk op de knop kun je de Aware-modus inschakelen, zodat je hoort wat er om je heen gebeurt.

De Active Equalization zorgt voor levendig geluid met digitale geluidskwaliteit. Je krijgt er 3 eartips in de maten S, M en L bij zodat het altijd past. Je betaalt er net geen 100 euro voor, terwijl de oorspronkelijke adviesprijs maar liefst €249,95 was. Bij andere winkeliers is de huidige prijs tussen de €159 en €199 euro dus er valt flink te besparen met deze deal.

Bekijken: Bose QuietComfort 20 voor 123 euro

Bose Soundlink around-ear wireless headphones voor 119 euro

Heb je liever een hoofdtelefoon die helemaal om je oren sluit, dan is de Bose Soundlink een beter idee. De laagste prijs elders bij winkels zoals BCC en Wehkamp is €179 maar je betaalt nu maar 119 euro. Dit model heeft prima geluidskwaliteit, een uitstekdne microfoon en HD-spraakkwaliteit om duidelijk verstaanbaar te zijn tijdens het bellen. Ook als je in een omgeving staat waar het erg waait.

Werkt met Bluetooth en is makkelijk te koppelen. Hij weegt 200 gram. Ook kun je makkelijk tussen twee Bluetooth-apparaten wisselen. De hoofdtelefoon heeft een bereik van 9 meter.

Bekijken: Bose Soundlink hoofdtelefoon voor 119 euro

iOS Apps met korting

Nog steeds in de aanbieding

Actuele iPhone 11 en iPhone 11 Pro deals





iOS Games met korting

SteamWorld Heist - €5,49 (was €10,99) - Gewaardeerde 2D-indiegame met de nodige strategie.

iPhone/iPad, iOS 8.0+

Hell Raider - Wheel of Fate - €2,29 (was €3,49) - Pixelachtige RPG met vijf verschillende eindes.

iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+

Future Ludo - gratis (was €3,49) - Sci-fi versie van Mens Erger je Niet.

iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+

Nog steeds in de aanbieding

Nog steeds in de aanbieding

