Apple legt COVID-19 maatregelen uit in rapport over toeleveranciers

Apple heeft een nieuw rapport over toeleveranciers uitgebracht. In de 2020-versie is uiteraard ook aandacht voor COVID-19 en de eisen die Apple daarvoor heeft gesteld aan fabrieken. Mondkapjes zijn echter nergens te zien. Wel een mysterieuze iMac.

Supplier Responsibility Report 2020

In Apple’s Supplier Responsibility Report 2020 (PDF) is een aparte brief opgenomen van Sabih Khan, Apple’s senior vice president voor operations. De brief beschrijft wat Apple heeft als maatregelen heeft bedacht om medewerkers in de toeleveringsketen te beschermen, zoals social distancing, werkplekken met meer afstand en screenings. Het lijkt erop dat Apple de informatie nog achteraf wilde toevoegen. Op de foto’s in het rapport zien we nergens mensen die voldoende afstand van elkaar houden.



“Alle landen zijn getroffen door de pandemie”, merkt Apple op. Het bedrijf wil daarom alle toeleveranciers wereldwijd danken voor hun betrokkenheid, flexibiliteit en zorg voor medewerkers.

Apple heeft een plan gemaakt om te zorgen dat de gezondheid van mensen voorop staat. Enkele maatregelen:

Beschermingsmiddelen zijn tijdens het werk en in gezamenlijke ruimtes verplicht.

Maskers en ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar gesteld aan medewerkers.

Er zijn verbeterde schoonmaakprotocollen ingevoerd.

Toeleveranciers hebben fabrieksvloeren opnieuw ingericht voor social distancing.

Flexibele werkuren en glijdende ploegendiensten moeten zorgen voor meer afstand.

Dit moet onder andere voorkomen dat mensen massaal op hetzelfde moment bij de fabriek aankomen en allemaal tegelijk pauze nemen. Apple deelt de plannen met andere organisaties, zodat zij ervan kunnen leren.

Voor het rapport werden gesprekken gevoerd met 52.000 medewerkers. Apple voerde audits uit bij toeleveranciers in 49 landen. Dat is meer dan de 30 landen die in 2018 werden bezocht. Vorig jaar waren er in totaal 1142 audits.

Een paar hoogtepunten:

Een toename van 53% op jaarbasis voor fabrieken die op zero waste-basis werken.

30,5 miljard gallons drinkwater is tot nu toe bespaard door toeleveranciers.

Bij smelters en veredelaars van tin, tantalum, tungsten, goud en kobalt werkte 100% mee aan audits.

Het aantal zeer goed presterende toeleveranciers nam met 13% op jaarbasis toe.

Het aantal slecht presterende toeleveranciers bleef onder de 1%.

Meer dan 154.700 toeleveranciers maakten in 2019 gebruik van onderwijsmogelijkheden.

41 mensen deden mee aan een intensieve cursus appontwikkeling, waarbij 100% slaagde.

Hee, nieuwe iMac gelekt?

Het gebeurt regelmatig dat mensen gelekte producten denken te herkennen in het rapport over toeleveranciers. Onderstaande foto van een iMac met zwarte voet leidde dan ook al snel tot speculaties: Een compleet zwarte Mac? Dat zou pas cool zijn! Hoewel het onderhand wel weer eens tijd is voor een nieuwe iMac Pro, denken we dat het hier niet om een per ongeluk gelekt product gaat. Dergelijke rapporten zijn geen haastwerk en worden uitvoerig gecontroleerd of alle teksten en foto’s wel kloppen.

De kans dat Apple het apparaat opzettelijk op deze manier wilde lekken, vinden we ook niet geloofwaardig. Waarschijnlijk gaat het om een pre-productiemodel of zwarte coating om de voet te beschermen.