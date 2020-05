Sinds de start van de coronacrisis bestellen we meer en meer online. Ook lokale winkeliers en restaurants die voorheen niet aan bezorging deden, bieden nu vaak nog die optie om toch nog inkomsten te genereren. Je kan als bedrijf natuurlijk PostNL of een andere grote bezorgdienst inschakelen, maar Flitsmeister wil het anders aanpakken. De bekende verkeersapp wil winkeliers helpen door haar community in te zetten. Als bezorger kun je daar een leuk zakcentje mee verdienen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.



Flitsmeister Pickups: pakketjes bezorgen voor lokale winkeliers

Het aanmelden voor Flitsmeister Pickup doe je via de website. Zowel winkeliers als bezorgers kunnen daar aangeven mee te willen doen. Zodra een winkelier een pakketje aanmeldt bij Flitsmeister, krijgen deelnemende bezorgers in de buurt een melding dat er een pakketje klaar staat. Vervolgens accepteer je als bezorger het pakketje en deel je je route en locatie via de Flitsmeester-app aan de winkelier, zodat die weer een geschatte aankomsttijd door kan geven aan degene die iets besteld heeft.

Als bezorger verdien je €5 voor bezorgingen minder dan 10 kilometer, €7,50 tussen de 10 en 20 kilometer en €10 tussen de 20 en 30 kilometer. Je moet als bezorger zelf een betaalverzoek sturen naar de winkelier. Dat gaat dus niet via de Flitsmeister-app zelf. Voor de winkelier is het belangrijk om te weten dat pakketjes niet verzekerd zijn. Als er iets mis gaat met de bezorging, kan de winkelier daarvoor contact opnemen met Flitsmeister. Flitsmeister laat weten dat ze in de toekomst wel met verzekeringen gaan werken.

De Flitsmeister-app wordt in het hele proces nog niet nauw betrokken. Kim van der Wielen van Flitsmeister laat aan iCulture weten dat er bewust voor gekozen is om vanwege de urgentie door de coronacrisis nu al te starten. Het is daarmee ook een soort test om te kijken of er genoeg animo is, waarna de dienst verder verbeterd zal worden. Flitsmeister is er dan ook van bewust dat verdere verbetering aan de dienst nodig is.

Wil je meer informatie of jezelf aanmelden, dan kan dat via de Flitsmeister-website.