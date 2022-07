iCulture Vandaag: dit was vrijdag 15 juli 2022

Het wachten is over voor de eerste klanten, want de MacBook Air 2022 is te koop en ligt in de winkel. Heb jij ‘m al in huis, of moet je nog wachten? Je kunt tijdens het wachten in ieder geval even de nieuwe Apple Music Sessions beluisteren en bekijken. Je vindt er exclusieve opnames van muzikanten, waaronder Carrie Underwood. Of lees eens onze iOS 16 preview, zodat je weet wat je in september te wachten staat. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Het voelde als een eeuwigheid, maar hij is er hoor! De MacBook Air 2022 is nu te koop. De eerste klanten hebben ‘m al in huis.

Met Apple Music Sessions kun je speciaal opgenomen live-optredens zien van artiesten.

In onze iOS 16 preview lees je wat wij van de nieuwe update vinden. Misschien wil je daarna de iOS 16 beta proberen.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In onze Meross HomeKit nachtlamp review lees je of dit slimme nachtlampje iets voor jou is.

Apps

Vanaf macOS Ventura krijgt de Opdrachten-app voor Mac een handige nieuwe functie!

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Albert Heijn supermarkt (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Op vakantie in Nederland? Pas nu je adres voor bezorgingen tijdelijk aan naar je vakantieadres.

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Nu met vernieuwde reisplanner en beter advies over wanneer je op de luchthaven mag aankomen.

Philips Hue (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Je kunt nu beter zoeken in de galerij en er is een nieuw soort entertainmentgebied voor PC gamers.