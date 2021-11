Disney+ is inmiddels alweer twee jaar beschikbaar en boekt grote successen met het grote aanbod van Disney-films en -series. Sinds dit voorjaar vind je er ook films en series van andere partijen, dankzij de samenvoeging met Star. Mocht je Disney+ eens voor een lagere prijs willen proberen, dan kun je nu abonneren voor €1,99 voor een maand.



Disney+ deal: flinke actieprijs voor één maand

Normaal gesproken betaal je voor Disney+ €8,99 per maand, maar van 8 tot en met 14 november kunnen nieuwe abonnees lid worden voor maar €1,99. Deze prijs geldt alleen de eerste maand en alleen voor nieuwe abonnees. Het maakt niet uit of je eerder al een lidmaatschap gehad hebt. Na de eerste maand betaal je weer €8,99 per maand, tenzij je vroegtijdig opzegt.

De actie geldt voor Disney+ Day, dat aanstaande vrijdag gehouden wordt. Vanaf die dag zijn de series en films Dopesick, Jungle Cruise, en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings via Disney+ te streamen. Jungle Cruise was voorheen als premiumtitel beschikbaar tegen een meerprijs, terwijl Shang-Chi momenteel nog in de bioscoop draait. Ook de reboot van Home Alone, getiteld Home Sweet Home Alone zal vanaf die dag te streamen zijn. Ook Olaf Presents, een serie shorts waarin Olaf van Frozen bekende Disney-films naspeelt, is vanaf dan te zien.

Abonneren kan via de website van Disney+. Mocht je willen profiteren van de actie, dan moet je dat dus doen voor 14 november. Disney+ heeft normaal gesproken geen proefperiode, dus deze actie is een mooie gelegenheid om het voordelig te proberen.