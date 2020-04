iCulture Vandaag: dit was maandag 6 april 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 6 april 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag praten we je bij over de iPhone SE 2020. Wat weten we al van dit toestel en wanneer ligt hij nou eindelijk in de winkels? Dat laatste is nog altijd lastig te voorspellen, maar heel veel details weten we al wel. Verder vandaag: maakt Apple plastic gezichtsschermen voor zorgpersoneel, staat de release van de nieuwe 13-inch MacBook Pro 2020 mogelijk gepland voor volgende maand en nog veel meer!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Met de Google Nest paasactie bespaar je op je smart home.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een kaartje versturen voor maar 1 cent, maar je moet wel snel zijn. Elke dag zijn er weer nieuwe kaarten beschikbaar.

Pathé Thuis (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 9.0+) - Met Pathé Thuis kijk je elke dag gratis naar een film. Check de promocode via de socials van Pathé.