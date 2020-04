macOS 10.15.4 crasht soms bij bestandstransfer

macOS 10.15.4 crasht bij grote bestanden

macOS Catalina 10.15.4 verscheen eind maart en bevatte geen noemenswaardige nieuwe functies, behalve dan het kunnen doen van universele aankopen. Toch blijkt de update nu voor problemen te zorgen. Het zou gaan om een bug, waar Apple mee bezig is. Mogelijk wordt het opgelost in macOS 10.15.5.



Het probleem zou te maken hebben met threading, zo meldt computerbedrijf SoftRAID in een forumpost. Het gebeurt in meerdere situaties, ook bij Apple-geformatteerde schijven, maar vooral wanneer er veel IO threads zijn.

Overigens worden er meer problemen met macOS 10.15.4 gemeld. Sommige gebruikers hebben last van een crash nadat hun Mac uit slaapstand komt, waarbij er een kernel panic optreedt. De Mac gaat dan herstarten op het Apple-logo. Dit probleem is op meerdere sociale media gemeld. Ook kan het gebeuren dat een aangesloten harddisk herhaaldelijk sneller en langzamer gaat draaien, terwijl de Mac in slaapstand zou moeten staan. Daardoor kan je schijf beschadigd raken.