iCulture Vandaag: dit was donderdag 9 december 2021

Het is tijd om terug te blikken! In ons iCulture jaaroverzicht 2021 lees je welke belangrijke nieuwsontwikkelingen er in de twaalf maanden van het afgelopen jaar zijn geweest. Ook hebben we vandaag weer een leuke ontdekking: Siri op de Apple TV is aangepast voor België. Je bent eindelijk niet meer aangewezen op trucs en workarounds. Het zit in tvOS 15.2, dat we later deze maand verwachten. Dit en meer lees je op iCulture!



Zo kun je Facebook Messenger-berichten verwijderen voor jezelf of voor iedereen.

Zo werkt je met persoonlijke verzoeken op de HomePod. Werkt uiteraard ook op de mini.

Zo kun je je Apple Watch bedienen met handgebaren. In een video krijg je meer uitleg.

​ De Philips Sonicare tandenborstels krijgen HealthKit, zodat je je poetsbeurtdata makkelijker kunt delen met je tandarts.

​ Televisiekijken op de Apple TV: dit zijn je mogelijkheden met de verschillende apps.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Halide Mark II (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - De Halide-app heeft nu widgets, waarmee je de app in verschillende camera-modes kunt openen.

+ , iOS 13.0+) - De Halide-app heeft nu widgets, waarmee je de app in verschillende camera-modes kunt openen. Deze veelgeprezen kinderapp heeft nu een fikse uitbreiding gekregen van ‘Town’, zodat je in de stad kunt spelen in een vrijwel oneindige digitale omgeving. Verzin je eigen verhaal!