Heb je per ongeluk naar de verkeerde persoon een Facebook Messenger-berichtje gestuurd? Heb je spijt van je tekst of staat er een grote spelfout in? Je kan in een paar stappen je Facebook Messenger-bericht verwijderen en terugtrekken, om te voorkomen dat de ontvanger je bericht alsnog ziet. Volg hiervoor onderstaande stappen.

Facebook Messenger bericht verwijderen

Na het versturen van een bericht in Facebook Messenger heb je tien minuten de tijd om het bericht te verwijderen en terug te trekken. Je moet dus relatief snel zijn om het bericht niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ontvanger te verwijderen. Dit doe je als volgt:

Ga naar Facebook Messenger en kies het chatbericht dat je wil verwijderen. Hou het bericht dat je wil verwijderen ingedrukt. Tik op Meer Kies voor Verzenden ongedaan maken > Verzenden voor iedereen ongedaan maken.

Het bericht is nu voor zowel jou als de ontvanger(s) verdwenen. Wel kunnen ze zien dat er een bericht is verwijderd, maar ze kunnen niet meer de inhoud zien. Hebben ze notificaties voor Facebook Messenger-berichten aan staan, dan kan het natuurlijk nog wel gebeuren dat ze toch een glimp van het bericht hebben gezien.

Onthou dat je dus maar tien minuten de tijd hebt. Daarna kun je het bericht alleen voor jezelf verwijderen, waardoor de ontvanger het berichtje gewoon nog in zijn of haar chat ziet staan. Het bericht wordt vervangen door een melding dat jij het bericht verwijderd hebt.

Facebook Messenger bericht terugtrekken via website

Ook op de website kun je een Messenger-bericht terugtrekken. Je klikt hiervoor op de knop met de drie puntjes, waarna je kiest voor verwijderen. Ook hier heb je tien minuten de tijd om je bericht te verwijderen. Daarna kan je het bericht alleen nog terugtrekken voor jezelf.

De functie werkt op een soortgelijke manier bij WhatsApp. Ook een WhatsApp-bericht kun je verwijderen en daardoor terugtrekken voor de ontvangers.

