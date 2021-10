Het is eind oktober en dat betekent nieuwe kwartaalcijfers voor Apple! Op deze pagina geven we een overzicht van alle cijfers voor iPhones, iPads, Macs en overige producten. Er zijn dit kwartaal een paar gigantische records gebroken. Terwijl voorgaande oktoberkwartalen nog omzetten rond de 60 miljard dollar lieten zien, boekt Apple nu meer dan 80 miljard omzet. En het had nog meer kunnen zijn, want volgens Tim Cook is Apple zo’n $6 miljard omzet misgelopen door voorraadtekorten. De enorme groei van iPhones (+47%) en iPads (+22%) springt eruit. En net als voorgaande kwartalen zit er nóg meer groei in diensten.



Kwartaalomzet: $83,4 miljard (was: $64,7 miljard, +29%)

Omzet uit iPhones: $38,9 miljard (was: $26,4 miljard, +47%)

Omzet uit Macs: $9,2 miljard (was: $9,0 miljard, +2%)

Omzet uit iPads: $8,3 miljard (was: $6,8 miljard, +22%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $8,8 miljard (was: $7,9 miljard, +11%)

Omzet uit diensten: $18,3 miljard (was: $14,5 miljard, +26%)

Kwartaalcijfers FQ4 2021 in grafieken

Dit zijn de cijfers:

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Tim Cook:

This year we launched our most powerful products ever, from M1-powered Macs to an iPhone 13 lineup that is setting a new standard for performance and empowering our customers to create and connect in new ways. We are infusing our values into everything we make — moving closer to our 2030 goal of being carbon neutral up and down our supply chain and across the lifecycle of our products, and ever advancing our mission to build a more equitable future.

CFO Luca Maestri:

Our record September quarter results capped off a remarkable fiscal year of strong double-digit growth, during which we set new revenue records in all of our geographic segments and product categories in spite of continued uncertainty in the macro environment. The combination of our record sales performance, unmatched customer loyalty, and strength of our ecosystem drove our active installed base of devices to a new all-time high. During the September quarter, we returned over $24 billion to our shareholders, as we continue to make progress toward our goal of reaching a net cash neutral position over time.

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.