iCulture Vandaag: dit was donderdag 27 januari 2022

Later vanavond komen de nieuwe kwartaalcijfers van Apple, maar voordat het zover is praten we je nog even bij over de belangrijkste nieuwtjes van deze dag. Zo blijkt dat Apple bezig is om van de iPhone een pinapparaat te maken. Je kunt dan betalingen ontvangen zonder dat je een speciaal apparaatje zoals SumUp nodig hebt. Ook zetten we op een rijtje welke beveiligingslekken Apple heeft gedicht in de recente updates. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Zo werkt de hartslagmeter in de Apple Watch.

Kies de beste iPad voor ouderen. Dat kan de goedkoopste zijn, maar ook de duurste!

Apps

​