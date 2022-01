Het is eind januari en dat betekent traditiegetrouw: nieuwe kwartaalcijfers voor Apple! Op deze pagina geven we een overzicht van alle cijfers voor iPhones, iPads, Macs en overige producten. Er is maar liefst 123,9 miljard aan omzet geboekt en het is daarmee voor de tweede keer dat in een decemberkwartaal de magische grens van 100 miljard dollar wordt doorbroken. Apple gaat $0,22 per aandeel dividend uitkeren op 10 februari 2022. Grote groei is er te zien bij Macs en diensten, beide met +24% in omzet. Bij de iPads is er juist wat sprake van krimp (-14%) en bij de iPhones en wearables gaat het gewoon goed met groeicijfers van respectievelijk 9% en 13%.



Kwartaalomzet: $123,9 miljard (was: $111,4 miljard, +8,3%)

Omzet uit iPhones: $71,6 miljard (was: $65,6 miljard, +9,1%)

Omzet uit Macs: $10,8 miljard (was: $8,7 miljard, +24,%)

Omzet uit iPads: $7,2 miljard (was: $8,4 miljard, -14%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $14,7 miljard (was: $13,0 miljard, +13%)

Omzet uit diensten: $19,5 miljard (was: $15,7 miljard, +24%)

Dit zijn de cijfers:

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ1 2021, dus precies een jaar geleden.

Kwartaalcijfers FQ1 2022 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

CEO Tim Cook:

This quarter’s record results were made possible by our most innovative lineup of products and services ever. We are gratified to see the response from customers around the world at a time when staying connected has never been more important. We are doing all we can to help build a better world — making progress toward our goal of becoming carbon neutral across our supply chain and products by 2030, and pushing forward with our work in education and racial equity and justice.

CFO Luca Maestri:

The very strong customer response to our recent launch of new products and services drove double-digit growth in revenue and earnings, and helped set an all-time high for our installed base of active devices. These record operating results allowed us to return nearly $27 billion to our shareholders during the quarter, as we maintain our target of reaching a net cash neutral position over time.”

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.