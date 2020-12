Satechi heeft een nieuwe versie van de inklapbare aluminium standaard voor iPads gemaakt. Deze is in spacegrijs exclusief verkrijgbaar in de Apple Store.

Satechi iPad-houder van aluminium

Onlangs kon je lezen over Satechi’s Magnetic Wireless Charger, een oplader die vergelijkbaar is met de MagSafe Charger van Apple maar ook geschikt is voor de iPhone 11. De accessoiremaker is voor dit jaar nog niet klaar met nieuwe producten uitbrengen, want ze hebben nu ook een nieuwe opvouwbare iPad-houder. Die zorgt ervoor dat je in combinatie met een los toetsenbordje makkelijker kunt typen of onder de juiste hoek kunt videobellen. De houder is exclusief via de Apple Store verkrijgbaar voor 40 euro en is geschikt voor alle iPhone- en iPad-modellen.



Combineer je deze Satechi aluminium iPad-houder met een toetsenbord, dan kun je comfortabel typen en tegelijk het scherm goed aflezen. Satechi maakte eerder al een soortgelijke opvouwbare houder, genaamd Satechi R1 Aluminum Multi-Angle Foldable Tablet Stand. Die heeft vrijwel hetzelfde design, is ook verkrijgbaar in zilver, goud en roségoud en is een tientje goedkoper.

Deze nieuwe iPad-houder is alleen in spacegrijs te koop. Je kunt de iPad op verschillende hoogtes en onder verschillende kijkhoeken neerzetten. Het scherm zweeft daarbij boven je toetsenbord, net als bij Apple’s Magic Keyboard voor de iPad. Het verschil is echter dat deze houder veel goedkoper is en je meer flexibiliteit biedt. In onderstaande video is te zien dat je de houder ook prima kunt gebruiken voor je thuisfitness.

Je kunt zelf een Bluetooth-toetsenbordje kiezen, dat je op elke gewenste afstand van het scherm kunt neerleggen. Voor rond de €130 ben je dan klaar (90 euro voor Apple’s Magic Keyboard en 40 euro voor deze iPad-houder), terwijl je voor Apple’s eigen tablethouder meer dan driehonderd euro kwijt bent. Het grootste nadeel is dat het geen alles-in-een oplossing is, waardoor je twee accessoires zult moeten meenemen.

De stand is aanpasbaar en heeft flexibele scharnieren zodat je in elke gewenste stand kunt videobellen, gamen en werken. Rubberen randen zorgen ervoor dat je iPad niet wegglijdt. Je kunt de iPad er in portret- of landschapsweergave op zetten en het werkt ook met tablets van andere merken. Het is zelfs geschikt voor een iPhone.

Opgevouwen past de houder in je rugzak. Bekijken in de Apple Store is helaas momenteel niet mogelijk, omdat er geen shoppingsessies worden aangeboden. Maar je kunt wel afhalen bij een loket of laten thuisbezorgen.

Bekijken: Satechi inklapbare aluminium standaard (€39,95)