Een enquête van Apple wekt de indruk dat Apple geen USB-kabel in de verpakking meer zal meeleveren. Ook wil Apple weten of mensen nog steeds enthousiast zijn over Touch ID.

Geen usb-kabel meer bij de iPhone?

Een soortgelijke enquête ging eerder dit jaar rond, waarbij Apple vroeg of mensen de stroomadapter in de doos nog wel gebruiken. Dat leidde ertoe dat de adapter en oortjes niet meer worden meegeleverd bij de huidige toestellen. Nu wil Apple weten of ook de usb-kabel weggelaten kan worden. Er blijft dan niet veel meer over in de verpakking: alleen het toestel, de simtool, een sticker met Apple-logo en een paar (wettelijk verplichte?) papiertjes. De enquête lijkt te zijn gericht op mensen die net de nieuwe iPhone 12-modellen hebben gekocht.



Apple wil weten welke voorwerpen in de verpakking van de iPhone 12 mensen nu daadwerkelijk gebruiken. Ze kunnen daarbij hun mening geven over de usb-kabel, de simtool en de Apple-sticker. Nu Apple MagSafe heeft geïntroduceerd zijn we bovendien een stap dichter bij een iPhone zonder Lightning-poort.



Bij de iPhone 11 zat alles nog in de doos.

Mening over Face ID

Ook wil Apple weten of mensen blij zijn met Face ID en zo niet, waarom ze ontevreden zijn. De mogelijke antwoorden zijn:

Beveiligings- of privacyzorgen

Ik vind niet prettig vinden om de telefoon op te pakken voor Face ID

Trage performance

Slechte detectie in sommige situaties (zoals met zonnebril)

Ik heb liever Touch ID

Onbetrouwbaar, ontgrendelt de iPhone niet altijd

Gebruikers kunnen ook invullen dat ze een andere reden hebben of geen mening hebben. De optie “Ik heb liever Touch ID” zou voor Apple reden kunnen zijn om nog even vast te houden aan de vingerscanners. Of beter nog: om een combinatie van Touch ID en Face ID te gaan aanbieden in toekomstige toestellen. Een actueel onderwerp dat niet ter sprake komt, is het feit dat het met mondkapjes lastiger is geworden om je toestel te ontgrendelen. Een extra Touch ID-optie, bijvoorbeeld verwerkt in de powerknop, kan dat oplossen.

Er gaan al jaren geruchten dat Apple Touch ID wil terugbrengen. Blijkbaar wil Apple eerst achterhalen of genoeg iPhone-gebruikers Touch ID willen hebben, voordat er een beslissing wordt genomen.