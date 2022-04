VanMoof S5 en A5 met ringlicht

Nog geen jaar na de presentatie van de S3 en X3 heeft VanMoof nu de stedelijke S5 en A5. Sommige functies zijn gebleven, maar er zijn ook een paar nieuwe toevoegingen, zoals de iPhone-houder en de oplaadkabel. De motor is sterker en stiller geworden en de accu geeft betere prestaties. Met de Halo Ring Interface in het stuur, gemaakt van lichtringen, krijg je realtime informatie over snelheid, accuniveau, ontgrendelen en dergelijke. Ook aan de kleinere fietser is gedacht, met het langverwachte lage-instapframe van de A5.



VanMoof met lage instap

Toen we precies een jaar geleden de VanMoof S3 konden testen moest het zadel op de laagste stand staan. Er was op dat moment alleen testmodellen met het grote, driehoekige frame beschikbaar. Voor mensen kleiner dan 1,75 meter is dat een uitdaging en mensen die kleiner dan 1,70 meter zijn zullen moeite hebben om bij het stoplicht aan de grond te komen. Het zadel van het nieuwe lage-instapmodel kan lager worden afgesteld en is ook makkelijker bij het instappen. Er zitten bovendien kleinere banden in. VanMoof maakte eerder een lage-instapmodel met X-vormig frame, dat niet bij iedereen in de smaak viel. Deze nieuwe vorm zal sneller in de smaak vallen.

De nieuwe fietsen zijn verkrijgbaar in de kleur grijs en kosten 2.498 euro. Extra accessoires zoals een externe accu kun je vanaf de vroege zomer erbij aanschaffen. Wie er eentje wil zal zich moeten aanmelden voor een wachtlijst.

De S5 is een vernieuwde versie van het bekende VanMoof-frame, waardoor je hoog zit en lang en relaxed kunt rijden. Het schuine frame met lage instap van de A5 is bedoeld voor mensen die dichter bij de weg willen zitten en meer bagage willen meenemen. “Hij is ontworpen om bijna net zo veel te vervoeren als een kleine stadsauto” zegt VanMoof er zelf over. Je kunt aan de voor- en achterkant een bagagerek plaatsen, maar of er echt een paar dozen en tassen tegelijk in passen?

iPhone op het fietsstuur

Maar we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de digitale mogelijkheden. De iPhone-houder en de usb-c-oplaadpoort zijn net als de bagagerekken optioneel aan te schaffen. Via de vernieuwde VanMoof-app kun je vervolgens allerlei data bekijken tijdens de rit, of je favoriete navigatie-app gebruiken om te weg te wijzen. Nu het display is vervangen door de Halo Ring Interface dient je iPhone als belangrijkste informatiebron voor de echt gedetailleerde informatie. Kom je met de smartphone in de buurt van de fiets, dan wordt deze automatisch ontgrendeld en kun je meteen wegrijden. Als je hier bezorgd over bent of je slaapkamer vlak naast de fietsenstalling hebt, kun je dit ook uitschakelen. Nog een ander recent punt van zorg: de trillingen van een fiets of motor kunnen de camera van je iPhone beschadigen. In hoeverre daar qua demping in de houder rekening mee is gehouden, hebben we nog niet kunnen vaststellen.

De S5 en A5 zijn geen simpele updates van hun voorgangers, maar zijn compleet nieuw ontworpen. Het design is grotendeels hetzelfde gebleven, waardoor je ze op straat meteen herkent. Het aantal versnellingen is omlaag gegaan van vier naar drie, die echter wel vloeiender in elkaar overlopen. Dit is mogelijk dankzij een nieuwe sensor, die precies herkent hoe hard jij op de pedalen trapt. Net als op voorgaande modellen is een Turbo Boost aanwezig om met een druk op de knop snel weg te zijn bij het stoplicht. Kom je op de bestemming, dan kun je met een trap tegen een knop op het frame de fiets op slot zetten. Of er ook weer Zoek mijn-ondersteuning in zit, hebben we nagevraagd bij VanMoof, want het persbericht maakt er geen melding van.

Een uitgebreidere video van de onthulling zie je hier:

Overigens kunnen we in de zomer ook nog de VanMoof V verwachten, een speed pedelec met een snelheid van 45 km/uur en meerdere motoren.