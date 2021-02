iCulture Vandaag: dit was dinsdag 2 februari 2021

We doken vandaag volop in de nieuwe iOS 14.5 functies, want dat belooft een flinke update te worden. Op de iPhone komen er talloze nieuwe functies bij, maar ook de iPad is niet helemaal vergeten. Daar krijg je voortaan de mogelijkheid om naar emoji te zoeken en het opstartscherm wordt nu ook in liggende weergave getoond. Handig als je je iPad in een toetsenbordhoes gebruikt! Dat en meer lees je in de nieuwe iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo werkt woordvoorspelling in QuickType: sneller typen dankzij suggesties op je toetsenbord.

Je kunt binnenkort de iPhone ontgrendelen met je Apple Watch. We leggen uit hoe dit werkt.

Apps

Ontdek de beste Twitter-apps voor de Mac in onze roundup.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

AD (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Nu ook op de iPad en in liggende modus.