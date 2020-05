‘Apple Glass voor 499 dollar’

Fans van Jon Prosser hebben weer iets om naar uit te kijken. Volgens de geruchtenlekker gaat Apple’s augmented reality-bril de naam ‘Apple Glass’ krijgen. De man heeft een nieuwe video uitgebracht, waarin hij belooft een aantal onthullingen uit de doeken te doen. Apple Glass zou nauw samenwerken met de iPhone en gaat 499 dollar kosten. Apple zou plannen hebben om ‘m eind van het jaar aan te kondigen in het vierde kwartaal, of het eerste kwartaal van volgend jaar.



De bril komt voor het publiek beschikbaar in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022. Dus dat is nog even wachten. Maar mogelijk gaat Apple (net als Google in het verleden deed) al eerder exemplaren beschikbaar stellen aan ontwikkelaars. Zij worden zodoende in de gelegenheid gesteld om alvast apps te maken. Het zal daarbij vooral gaan om augmented reality-ervaringen.

Alle data wordt lokaal op de iPhone verwerkt, claimt Prosser. Dit zou erop wijzen dat de bril zelf niet zoveel rekenkracht aan boord heeft, maar vooral bestaat uit sensoren. Die sturen de data door naar de iPhone, die er vervolgens chocola van maakt.

Prosser beweerde al eerder dat hij de Apple-bril met eigen ogen heeft gezien. Ook nu herhaalt hij die claim. De prijs van 499 dollar is voor de standaard uitvoering. Daar komen extra kosten bij als je glazen op sterkte nodig hebt, bijvoorbeeld als verafkijk- of leesbril. Een zonnebrilversie komt er voorlopig niet en het is ook niet mogelijk om er door je eigen opticien zonnebrilglazen in te zetten, want de informatie wordt in de glazen geprojecteerd. Andere kunnen daarbij niet meekijken.

Gewone bril

Verwacht echter niet een nerdy uitziende bril. Volgens Prosser gaat het om een normaal montuur, gemaakt van kunststof. Het uiteindelijke design van de bril kan nog iets wijzigen, maar vanaf de buitenkant ziet het eruit als een gewone bril. Er zou ook een LiDAR Scanner in zitten, net als in de meest recente iPad Pro.

Je kunt de bril met veegbewegingen bedienen, zegt Prosser. Het geheel draait op een eigen besturingssysteem met codenaam Starboard, dan ongetwijfeld grote overeenkomsten heeft met iOS. Heeft Prosser gelijk? Hij heeft rondom de iPhone SE 2020 veel dingen juist voorspeld, maar dat wil niet zeggen dat dit 100% klopt. Zelf houdt Prosser in ieder geval nog een slag om de arm.