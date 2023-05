Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het persbericht is te lezen dat er een omzet werd geboekt van $94,8 miljard en dat betekent een daling van 3 procent in vergelijking met vorig jaar. Ook werden er weer meerdere records gebroken. Het is de hoogste omzet uit iPhones ooit gehaald in een maart-kwartaal en de omzet uit Diensten is nog nooit zo hoog geweest. Maar bij de Macs (-32%) is een duidelijke keldering te zien en ook bij iPads (-12%) is de omzet wel eens hoger geweest. Wearables en andere accessoires blijven stabiel.



Kwartaalomzet: $94,8 miljard (was: $97,3 miljard, -3%)

Omzet uit iPhones: $51,3 miljard (was: $50,6 miljard, +1%)

Omzet uit Macs: $7,1 miljard (was: $10,4 miljard, -32%)

Omzet uit iPads: $6,7 miljard (was: $7,6 miljard, -12%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $8,8 miljard (was: $8,8 miljard, +0%)

Omzet uit diensten: $20,9 miljard (was: $19,8 miljard, +6%)

Dit zijn de cijfers:

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ2 2023, dus precies een jaar geleden.

Kwartaalcijfers FQ2 2023 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

CEO Tim Cook:

We are pleased to report an all-time record in Services and a March quarter record for iPhone despite the challenging macroeconomic environment, and to have our installed base of active devices reach an all-time high. We continue to invest for the long term and lead with our values, including making major progress toward building carbon neutral products and supply chains by 2030.”

CFO Luca Maestri:

Our year-over-year business performance improved compared to the December quarter, and we generated strong operating cash flow of $28.6 billion while returning over $23 billion to shareholders during the quarter. Given our confidence in Apple’s future and the value we see in our stock, our Board has authorized an additional $90 billion for share repurchases. We are also raising our quarterly dividend for the eleventh year in a row.”

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.