Google Maps laat binnenkort coronavirus-uitbraken zien

Coronavirus-laag in Google Maps

Google heeft de plannen niet officieel bekendgemaakt, maar ze lekten uit via webresearcher Jane Manchun Wong. Je ziet een getal op de kaart en de aanduiding of de cijfers aan het stijgen of aan het zakken zijn. Zo is te zien dat je in Ierland en Oekraïne beter kunt wegblijven, maar in IJsland en de meeste andere landen gaat het de goede kant op. Wong was in staat om screenshots te maken van de nog niet openbaar gemaakte functie, waaruit blijkt dat er een speciale ‘coronavirus-laag’ over de kaart kan worden gelegd. Eerder nam Google al allerlei andere initiatieven om te zorgen dat je op de hoogte bent van de plaatselijke maatregelen.



Als je de laag inschakelt krijg je informatie te zien over uitbraken. Er verschijnen grenzen van landen en staten op de kaart, met getallen. Het is nog onduidelijk wanneer Google de functie gaat vrijgeven voor iedereen en het is ook nog te vroeg om te zeggen tot op welk niveau Google de data kan tonen. Zo zijn grote delen van Frankrijk momenteel geel gekleurd, maar zijn Parijs en de Cote d’Azur plekken waar je beter niet moet zijn.

Another look at Google Maps’ COVID-19 map, showing the data available outside of the US pic.twitter.com/fudkCfbuPg — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 4, 2020

Het zou helemaal mooi zijn als Google het ook op het niveau van steden kan tonen. Volgens 9to5Google komt de data van verschiliende bronnen, waaronder The New York Times, Wikipedia, Johns Hopkins University en de Brihanmumbai Municipal Corporation. Het feit dat Google ook data uit India gebruikt wijst erop dat het wereldwijd beschikbaar zal komen.

Uiteraard vervangt het niet de reisadviezen van de overheid, die aangeven of je als inwoner van een bepaald land überhaupt wordt toegelaten en/of meteen in quarantaine moet. Een blik op de coronavirus-situatie in de regio waar je naartoe wilde kan je er dan van overtuigen om de trip nog even uit te stellen.

Google heeft meerdere initiatieven genomen om mensen te informeren over corona. Zo konden eigenaren van bedrijven hun openingstijden makkelijk aanpassen, zodat je kon zien welke bedrijven nog wel open zijn. Ook kreeg je restaurants met bezorgopties te zien en werd het makkelijk om apotheken en andere medische dienstverlevers te vinden. Apple deed dat overigens ook met coronavirus-functies in Apple Kaarten.