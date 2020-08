Google is weer begonnen met het analyseren van geluidsopnames van de Google Assistent. Dit is optioneel en gebruikers moeten hier vooraf toestemming voor geven. Een jaar terug stopte de analyse na klachten over de privacy van gebruikers.

De klachten ontstonden iets meer dan een jaar geleden nadat het Belgische VRT NWS audio-opnames van Nederlandstalige Google-gebruikers in handen kreeg. Google besloot te stoppen met het meeluisteren, maar pakt de draad nu weer op. Dat bevestigt een woordvoerder tegenover NU.nl.



Google analyseert optioneel stemopnames – ook uit je huiskamer

Het analyseren van geluidsfragmenten houdt in dat een medewerker willekeurige opnames van de Google Assistent beluistert en uitschrijft. Zo leert het systeem onderscheid te maken tussen gezinsleden en kan het woorden te herkennen in rumoerige omgevingen. Dat gebeurt ook wanneer je geen stemcommando voor Google uitspreekt en dus gewoon een gesprek voert met een andere persoon.

Dat Google weer begonnen is met het analyseren van geluidsfragmenten betekent niet dat je je zorgen hoeft te maken om privacy. Ten eerste is het optioneel en staat het standaard uitgeschakeld. Ten tweede wordt niet alles wat je zegt door mensen bij Google beluisterd. De toestemming is niet verplicht om de diensten van Google te gebruiken en het geeft je ook geen extra functies.

Google kan tegenover NU.nl niet laten weten of gebruikers in de toekomst kunnen zien welke opnames beluisterd zijn. Bij Apple is dit in ieder geval niet mogelijk. Ook Apple moest vorig jaar door het stof.

Apple laat gebruikers kiezen voor het delen van Siri-opnames

Niet veel later dan Google kwam vorig jaar ook Apple onder vuur te liggen vanwege nagenoeg dezelfde zorgen. Ook Siri-opnames werden geanalyseerd en daaruit konden zelfs identiteiten worden herleid. Apple stopte ook met de analyse en ontsloeg de betrokken inhuurkrachten.

Ook bij Apple ging het om opnames die op willekeurige momenten konden plaatsvinden. Zo hoorden medewerkers details over drugshandel, medische informatie en mensen die seks hebben.

Al vrij snel voegde Apple een schakelaar toe aan iOS om gebruikers een keuze te geven. Ook beloofde het bedrijf dat er voortaan alleen Apple-medewerkers opnames analyseren. Waarom de hervatting bij Google zo lang heeft geduurd is niet bekend.