Tikkie Check laat je sneller afrekenen in de horeca

Wachten op de bediening op je rekening is een van de grootste irritaties in de horeca. Het duurt wel even voordat je de aandacht hebt getrokken en daarna is het ook nog wachten tot het bonnetje gereed is. Tikkie Check voor horeca moet dat gaan oplossen. Het enige wat je hoeft te doen, is de camera van je smartphone op de QR-code op de tafelsticker richten en eventueel een fooi achter te laten. Na afloop kun je uiteraard een Tikkie naar vrienden sturen om de rekening te delen. Het is bovendien een coronaproof methode om af te rekenen, omdat er minder fysiek contact aan te pas komt en je geen pinautomaat meer hoeft aan te raken.



Tikkie Check is het afgelopen jaar uitgebreid getest op een tiental horecalocaties in heel Nederland, waarbij ook meer dan 1000 consumenten en 106 horecamedewerkers zijn ondervraagd. Onpersoonlijk? Volgens Horeca Nederland hebben horecamedewerkers op deze manier meer tijd voor persoonlijke service. Het bestellen gaat nog wel via medewerkers, dus “persoonlijk contact met de gasten blijft”. Tussentijds kun je via de tafelsticker met QR-code ook de rekening checken om te weten hoe veel je hebt gedronken. Je kunt de bon digitaal opslaan.

Voor de horecazaken is het gunstig: het zorgt voor een snellere doorloop van tafels, omdat gasten niet meer eindeloos op de rekening hoeven te wachten. Op het moment dat ze ervandoor willen kunnen ze meteen betalen en weglopen. Dat is goed voor de omzet.

Tikkie Check: kosten voor de horeca

De horecazaken moeten zich er wel voor aanmelden en ervoor betalen. Je zult het dus nog niet bij elke horecazaak terug zien. De aansluitkosten bedragen eenmalig €149,95 en daarna moet €24,95 servicekosten per maand worden betaald.

Daarnaast betalen horecazaken per transactie:

1-150 transacties €0,14 per Tikkie

151-300 transacties €0,13 per Tikkie

301-600 transacties €0,11 per Tikkie

600+ transacties €0,09 per Tikkie

Tijdens de aanloopperiode kregen leden van Koninklijke Horeca Nederland extra korting en betaalden ze geen aansluitkosten. Horecazaken betalen pas voor een transactie als de gast heeft betaald. Voor eindgebruikers is Tikkie Check echter gratis, al zullen de kosten uiteindelijk wel in de prijs van je drankje zijn verwerkt.

