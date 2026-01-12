Het lijkt erop dat Apple de Gezondheid-app in iOS 26.4 een flinke make-over gaat geven. Hierbij moet deze simpeler worden, maar daarbij ook pro-actiever.

Al langere tijd doen geruchten de ronde dat Apple werkt aan een grondige herziening van de Gezondheid‑app. In de afgelopen jaren is Apple steeds meer meetgegevens gaan vastleggen en standaard aan de app toegevoegd. Nu lijkt Apple die mogelijkheden aanzienlijk te gaan uitbreiden, vermoedelijk in iOS 26.4.

Vernieuwd design met voedseltracking

Apple werkt aan een grondige herontwerp van de Gezondheid-app, met eenvoud als belangrijkste uitgangspunt. Volgens recente berichten krijgt de app een nieuwe indeling voor categorieën en wordt het handmatig invoeren van data eenvoudiger.

Een lang verwachte toevoeging is voedseltracking. Apple wil een eigen systeem integreren waarmee je maaltijden kunt vastleggen en inzicht krijgt in calorieën en voedingswaarden. Daarmee wordt het minder noodzakelijk om uit te wijken naar apps van derden zoals MyFitnessPal, omdat je voedingsdagboek binnen Gezondheid beschikbaar komt.

Health+ met gezondheidscoach

Naast het nieuwe design werkt Apple naar verluidt aan een nieuwe dienst binnen de Gezondheid-app: Health+. Dit zou een abonnement worden met videomateriaal van erkende experts, vergelijkbaar met het model van Fitness+. Denk aan content van slaapexperts, voedingsdeskundigen, psychologen, fysiotherapeuten en cardiologen, die je helpen om je gezondheid te verbeteren. Op basis van jouw Gezondheid-data krijg je relevante video’s en adviezen voorgeschoteld, zodat begeleiding persoonlijker en praktischer wordt.

Bekijk ook ‘Apple werkt aan betaalde dienst Health+ met virtuele gezondheidscoach’ Apple wil binnenkort een nieuw abonnement introduceren: Health+. Hiermee wordt je iPhone een virtuele gezondheiscoach. Dit is er tot nu toe bekend over de dienst.

AI gezondheidscoach

Apple experimenteert ook met een AI-gezondheidscoach die je gegevens uit Apple Watch, iPhone en andere bronnen analyseert om gerichte aanbevelingen te doen. De assistent kan bijvoorbeeld voedingsadvies geven en trends in je activiteiten, slaap of hartslag duiden. Er wordt bovendien gesproken over een functie waarbij je de achtercamera van je iPhone gebruikt tijdens een work-out, zodat de AI live je houding kan beoordelen en tips geeft om je vorm te verbeteren.

Wanneer komt iOS 26.4?

Als deze geruchten kloppen, wordt iOS 26.4 een flinke update. Naast een geheel vernieuwde Gezondheid-app, is het ook de bedoeling dat de vernieuwde Siri – waar we al sinds 2024 naar uitkijken – op je iPhone beschikbaar gaat komen.

Op dit moment is Apple nog bezig met het betaprogramma van iOS 26.3, waarvan de stabiele versie later deze maand moet verschijnen. Vervolgens zou in februari de eerste beta van iOS 26.4 moeten verschijnen, met een stabiele release in april.