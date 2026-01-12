Gezondheid-app op de iPad in iPadOS 17

Gerucht: ‘Apple gaat de Gezondheid-app in iOS 26.4 vernieuwen’

Het lijkt erop dat Apple de Gezondheid-app in iOS 26.4 een flinke make-over gaat geven. Hierbij moet deze simpeler worden, maar daarbij ook pro-actiever.
Sasha Koevoets

Al langere tijd doen geruchten de ronde dat Apple werkt aan een grondige herziening van de Gezondheid‑app. In de afgelopen jaren is Apple steeds meer meetgegevens gaan vastleggen en standaard aan de app toegevoegd. Nu lijkt Apple die mogelijkheden aanzienlijk te gaan uitbreiden, vermoedelijk in iOS 26.4.

Vernieuwd design met voedseltracking

Apple werkt aan een grondige herontwerp van de Gezondheid-app, met eenvoud als belangrijkste uitgangspunt. Volgens recente berichten krijgt de app een nieuwe indeling voor categorieën en wordt het handmatig invoeren van data eenvoudiger.

Een lang verwachte toevoeging is voedseltracking. Apple wil een eigen systeem integreren waarmee je maaltijden kunt vastleggen en inzicht krijgt in calorieën en voedingswaarden. Daarmee wordt het minder noodzakelijk om uit te wijken naar apps van derden zoals MyFitnessPal, omdat je voedingsdagboek binnen Gezondheid beschikbaar komt.

Health+ met gezondheidscoach

Naast het nieuwe design werkt Apple naar verluidt aan een nieuwe dienst binnen de Gezondheid-app: Health+. Dit zou een abonnement worden met videomateriaal van erkende experts, vergelijkbaar met het model van Fitness+. Denk aan content van slaapexperts, voedingsdeskundigen, psychologen, fysiotherapeuten en cardiologen, die je helpen om je gezondheid te verbeteren. Op basis van jouw Gezondheid-data krijg je relevante video’s en adviezen voorgeschoteld, zodat begeleiding persoonlijker en praktischer wordt.

AI gezondheidscoach

Apple experimenteert ook met een AI-gezondheidscoach die je gegevens uit Apple Watch, iPhone en andere bronnen analyseert om gerichte aanbevelingen te doen. De assistent kan bijvoorbeeld voedingsadvies geven en trends in je activiteiten, slaap of hartslag duiden. Er wordt bovendien gesproken over een functie waarbij je de achtercamera van je iPhone gebruikt tijdens een work-out, zodat de AI live je houding kan beoordelen en tips geeft om je vorm te verbeteren.

Wanneer komt iOS 26.4?

Als deze geruchten kloppen, wordt iOS 26.4 een flinke update. Naast een geheel vernieuwde Gezondheid-app, is het ook de bedoeling dat de vernieuwde Siri – waar we al sinds 2024 naar uitkijken – op je iPhone beschikbaar gaat komen.

Op dit moment is Apple nog bezig met het betaprogramma van iOS 26.3, waarvan de stabiele versie later deze maand moet verschijnen. Vervolgens zou in februari de eerste beta van iOS 26.4 moeten verschijnen, met een stabiele release in april.

Gezondheid

De Gezondheid-app op je iPhone en iPad verzamelt allerlei data over je workouts, gewicht, hartslag en andere medische gegevens. Apps met ondersteuning voor HealthKit kunnen ook gegevens uitlezen en toevoegen aan de Gezondheid-app. De Gezondheid-app verzamelt ook allerlei gegevens van metingen van je Apple Watch, zoals je hartslag, slaapfases, verbrande calorieën, etcetera. Ontdek hoe je meer uit de Gezondheid-app haalt!

Gezondheidschecklist op iPhone
Alles over Apple's Gezondheid-app Gezondheidschecklist op iPhone invullen Gezondheid-data synchroniseren met iCloud Backup van Gezondheid-data maken in iTunes Voorkomen dat de Gezondheid-app bewegingsdata verzamelt Medische ID instellen in de Gezondheid-app De beste HealthKit-apps voor de Gezondheid-app Apps toegang geven tot de Gezondheid-app Gezondheidsdata delen met vrienden Symptomen van ziektes in de Gezondheid-app Tandenpoetsen en de Gezondheid-app Oogrecept vastleggen Apple Watch en gezondheid

