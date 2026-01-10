In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Tehran (seizoen 3)
Tehran is een spannende en actuele spionagethriller waarin geopolitiek, persoonlijke loyaliteit en morele dilemma’s samenkomen. De serie volgt Tamar Rabinyan, een jonge Mossad-hacker die wordt ingezet voor een geheime missie in Iran. Wat begint als een strak geplande operatie, ontspoort al snel wanneer Tamar vast komt te zitten in het hart van vijandelijk gebied. Terwijl de dreiging toeneemt, wordt ze gedwongen keuzes te maken die niet alleen haar missie, maar ook haar identiteit en leven bepalen.
De serie staat bekend om zijn realistische sfeer, sterke acteerprestaties en de manier waarop het persoonlijke drama verweven is met internationale spanningen. Tehran biedt een intens en menselijk perspectief op moderne spionage, met Tel Aviv en Teheran als zenuwcentra van het verhaal.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
A Thousand Blows (seizoen 2)
Deze serie is geïnspireerd door de waargebeurde verhalen rond een groep mensen die vocht voor hun bestaan in het meedogenloze East End van Londen in de jaren 1880. Hezekiah Moscow en Alec Munroe, twee vrienden uit Jamaica, belanden in het criminele circuit en de Londense wereld van het vuistvechten met blote handen. Wanneer Hezekiah roem vergaart als bokser, trekt hij de aandacht van de beruchte koningin van de Forty Elephants, Mary Carr, die zijn talenten wil inzetten voor haar criminele onderneming. Ondertussen neemt de dreigende, zelfbenoemde keizer van de bokssport in het East End, Sugar Goodson, zich voor om Hezekiah te vernietigen, omdat diens ambities om in het West End te gaan boksen, zijn imperium op het spel zetten. Wat volgt is een strijd van de oude wereld tegen nieuwe.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Onze Jongens 3
Enige jaren na de stomende strippers-acts, is Onze Jongens weer gewoon een klusbedrijf, maar wel nog steeds met goedgebouwde mannen in dienst. Wanneer onstuimige bouwvakker David ontdekt dat in het verleden ook hele andere klussen werden gedaan door het bedrijf, ziet hij mogelijkheden om uit de financiële zorgen te komen. Hij weet zijn maten over te halen en al snel blaast ook deze ‘nieuwe’ equipe iedereen omver met hun moves. De aanvragen stromen binnen, maar dan ontdekken de mannen dat de tijden wel echt veranderd zijn …
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Beast Games (seizoen 2)
Ik heb 1.000 mensen verzameld om te strijden voor $5.000.000, de GROOTSTE geldprijs in de geschiedenisi van televisie! Daarnaast geven we ook een privé-eiland, Lamborghini’s en miljoenen aan contant geld weg tijdens de competitie! Ga kijken en ontdek de meest geweldige show ooit gemaakt!
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
The Pitt (seizoen 2)
The Pitt is een intense Amerikaanse dramaserie die zich afspeelt in en rond het Pittsburgh Trauma Medical Center, een van de drukste en meest veeleisende spoedeisende hulpen van de Verenigde Staten. De serie volgt een team van artsen, verpleegkundigen en hulpverleners dat dagelijks wordt geconfronteerd met levensbedreigende situaties, emotionele beslissingen en morele dilemma’s.
Centraal staat de rauwe realiteit van het werk op de SEH, waar elke seconde telt en persoonlijke problemen vaak moeten wijken voor professionele verantwoordelijkheid. The Pitt laat niet alleen de medische noodsituaties zien, maar duikt ook diep in de onderlinge verhoudingen, machtsstrijd, vriendschappen en spanningen binnen het ziekenhuisteam.
Met een realistische toon, hoge spanning en sterk karaktergedreven verhaallijnen biedt The Pitt een indringende kijk op de mensen die vechten om levens te redden, terwijl ze zelf balanceren op de grens van fysieke en mentale uitputting. De serie is geschikt voor kijkers die houden van meeslepende ziekenhuisdrama’s met een rauw en menselijk randje.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Crutch (seizoen 1)
Francois ‘Frank’ Crutchfield, of ‘Crutch’ zoals hij wordt genoemd door zijn kenners, is een weduwnaar uit Harlem wiens plannen voor een leeg nest in de ijskast worden gezet wanneer zijn millennial-zoon en vrijgeestige dochter weer thuis komen wonen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Winter vol Liefde (seizoen 3)
Deze singles hebben Nederland verlaten om hun dromen na te jagen. Als skileraar, restauranthouder of huskey slee-rijder leiden ze een heerlijk leven, maar dit willen ze graag delen met die enige echte die hun hart verwarmt. Wie durft er over de grens te kijken en maakt het avontuur van deze personen compleet?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Rietland
Wanneer rietsnijder Johan het levenloze lichaam van een meisje op zijn land vindt, wordt hij getroffen door een onbestemd schuldgevoel. Terwijl hij voor zijn kleindochter zorgt, gaat hij op zoek naar antwoorden en probeert hij het kwaad op te sporen.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
