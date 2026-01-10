Tehran (seizoen 3)

Tehran is een spannende en actuele spionagethriller waarin geopolitiek, persoonlijke loyaliteit en morele dilemma’s samenkomen. De serie volgt Tamar Rabinyan, een jonge Mossad-hacker die wordt ingezet voor een geheime missie in Iran. Wat begint als een strak geplande operatie, ontspoort al snel wanneer Tamar vast komt te zitten in het hart van vijandelijk gebied. Terwijl de dreiging toeneemt, wordt ze gedwongen keuzes te maken die niet alleen haar missie, maar ook haar identiteit en leven bepalen.

De serie staat bekend om zijn realistische sfeer, sterke acteerprestaties en de manier waarop het persoonlijke drama verweven is met internationale spanningen. Tehran biedt een intens en menselijk perspectief op moderne spionage, met Tel Aviv en Teheran als zenuwcentra van het verhaal.