Eerste beta van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Hoewel iOS 26.2 en iPadOS 26.2 recent zijn uitgekomen, we gaan we alweer door naar de volgende update. Deze is nu te testen op de geschikte apparaten.
Sasha Koevoets -

Recent heeft Apple iOS 26.2 en iPadOS 26.2 uitgebracht met daarin flink wat nieuwe functies. Nu gaat Apple alweer door met de volgende grote update voor iOS en iPadOS. Ook hier zijn weer nieuwe functies te vinden. Wij praten je helemaal bij over de beta’s.

Nieuwste iOS 26.3 Beta

iOS 26.3 Beta 1

15 december 2025 – Apple heeft zojuist de eerste beta van iOS 26.3 uitgebracht voor ontwikkelaars. Zodra we nieuwe functies ontdekken lees je dit natuurlijk op iCulture

Nieuwste iPadOS 26.3 Beta

iPadOS 26.3 Beta 1

15 december 2025 – Apple heeft zojuist ook de eerste beta van iPadOS 26.3 uitgebracht voor ontwikkelaars.

iPadOS 26 beta

iOS 26.3 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iOS 26.3 is op dit moment nog niet beschikbaar. Wanneer deze beschikbaar komt moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 26.3 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 26.3-beta’s. iOS 26.3 wordt in januari 2026 voor iedereen verwacht.

  • iOS 26.3 Beta 1: 15 december 2025 (verschenen; buildnummer volgt)
  • iOS 26.3 definitief: januari 2026 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 26.3 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 26.3-beta’s. iPadOS 26.3 wordt in januari 2026 voor iedereen verwacht.

  • iPadOS 26.3 Beta 1: 15 december 2025 (verschenen; buildnummer volgt)
  • iPadOS 26.3 definitief: januari 2026 (verwacht)

Over iOS 26.3 en iPadOS 26.3

iOS 26.3 en iPad 26.3 zijn de derde grote aanvullende update van iOS 26 en iPadOS 26 en de eerste grote update van 2026. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft Apple dit keer geen duidelijke lijst met functies die we kunnen verwachten gepubliceerd dus is het nog even afwachten wat de nieuwe functies zijn in iOS 26.3 en iPadOS 26.3.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 26 beta’s, lees je in ons aparte artikel.

iPadOS 26

iPadOS 26 is de grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac is nu op de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 biedt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot zijn er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De update is sinds 15 september 2025 beschikbaar.

