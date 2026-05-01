Spotify introduceert een nieuw verificatiesysteem genaamd 'Verified by Spotify'. Artiesten die zelf muziek maken, krijgen een badge bij hun profiel. Zo kun je ze onderscheiden van door AI gegenereerde muziek.

Een toenemende ergernis onder Spotify-gebruikers is het groeiende aanbod aan door AI gegenereerde muziek. Het is lastiger om ‘echte’ muziek te vinden, zo klinkt het. Om gebruikers te helpen met het onderscheiden van nep en echt, wordt Verified by Spotify de komende weken uitgerold.

AI-muziek is een groeiend probleem

Met het publiceren van muziek kun je als artiest geld verdienen. Daarom komen er steeds meer ‘artiesten’ bij die binnen een handomdraai nieuwe nummers en hele albums uit de computer pompen – dankzij kunstmatige intelligentie. In sommige gevallen wordt er door één persoon muziek uitgebracht onder meerdere artiestennamen.

Binnen enkele weken rolt Spotify een nieuw systeem uit waarmee je echte artiesten kunt herkennen. Artiesten die door Spotify worden geverifieerd, krijgen een groene badge bij hun naam. Tik je hierop, dan krijg je zelfs te zien waarom ze zijn geverifieerd. Hoe dat werkt, leggen we je uit.

Verified by Spotify: zo werkt het nieuwe verificatiesysteem

Hoewel je met AI steeds betere resultaten kunt krijgen, is het niet op ieder gebied te vergelijken met een menselijke artiest. En daar maakt Spotify nu dankbaar gebruik van om het Verified by Spotify-programma te laten werken. Spotify kijkt naar drie belangrijke eigenschappen van een artiest om de status te beoordelen.

Allereerst moet een artiest zich natuurlijk houden aan de beleidsregels van Spotify. Daarnaast kijkt het platform naar hoe er naar artiesten wordt geluisterd. Hebben ze actieve luisteraars die bewust naar ze zoeken over een langere periode? Dan zijn ze waarschijnlijk echt. Muziek waar slechts incidenteel of voor heel korte tijd naar wordt geluisterd, lijkt niet echt.

Ten slotte controleert Spotify of de artiest ook op andere plekken actief is, zowel online als offline. Zijn er concerten? Verkoopt de artiest merchandise? Zijn er sociale mediakanalen actief? Met deze controles kan Spotify geautomatiseerd controleren en snel schalen. Het bedrijf zegt bij de start al 99% compleet te willen zijn. Als gebruiker kun je in de app statistieken van een artiest bekijken. Zo weet je op basis waarvan een artiest geverifieerd is.