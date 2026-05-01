Verified by Spotify

‘Echte’ muziek of door AI gegenereerd? Spotify gaat het je vertellen

Nieuws Apps
Spotify introduceert een nieuw verificatiesysteem genaamd 'Verified by Spotify'. Artiesten die zelf muziek maken, krijgen een badge bij hun profiel. Zo kun je ze onderscheiden van door AI gegenereerde muziek.
Daniel Vischjager -

Een toenemende ergernis onder Spotify-gebruikers is het groeiende aanbod aan door AI gegenereerde muziek. Het is lastiger om ‘echte’ muziek te vinden, zo klinkt het. Om gebruikers te helpen met het onderscheiden van nep en echt, wordt Verified by Spotify de komende weken uitgerold.

AI-muziek is een groeiend probleem

Met het publiceren van muziek kun je als artiest geld verdienen. Daarom komen er steeds meer ‘artiesten’ bij die binnen een handomdraai nieuwe nummers en hele albums uit de computer pompen – dankzij kunstmatige intelligentie. In sommige gevallen wordt er door één persoon muziek uitgebracht onder meerdere artiestennamen.

Binnen enkele weken rolt Spotify een nieuw systeem uit waarmee je echte artiesten kunt herkennen. Artiesten die door Spotify worden geverifieerd, krijgen een groene badge bij hun naam. Tik je hierop, dan krijg je zelfs te zien waarom ze zijn geverifieerd. Hoe dat werkt, leggen we je uit.

Verified by Spotify: zo werkt het nieuwe verificatiesysteem

Hoewel je met AI steeds betere resultaten kunt krijgen, is het niet op ieder gebied te vergelijken met een menselijke artiest. En daar maakt Spotify nu dankbaar gebruik van om het Verified by Spotify-programma te laten werken. Spotify kijkt naar drie belangrijke eigenschappen van een artiest om de status te beoordelen.

Verified by Spotify met uitleg

Allereerst moet een artiest zich natuurlijk houden aan de beleidsregels van Spotify. Daarnaast kijkt het platform naar hoe er naar artiesten wordt geluisterd. Hebben ze actieve luisteraars die bewust naar ze zoeken over een langere periode? Dan zijn ze waarschijnlijk echt. Muziek waar slechts incidenteel of voor heel korte tijd naar wordt geluisterd, lijkt niet echt.

Ten slotte controleert Spotify of de artiest ook op andere plekken actief is, zowel online als offline. Zijn er concerten? Verkoopt de artiest merchandise? Zijn er sociale mediakanalen actief? Met deze controles kan Spotify geautomatiseerd controleren en snel schalen. Het bedrijf zegt bij de start al 99% compleet te willen zijn. Als gebruiker kun je in de app statistieken van een artiest bekijken. Zo weet je op basis waarvan een artiest geverifieerd is.

Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

Spotify design update voor Home en Zoeken tabblad in 2023
Alles over Spotify De beste Spotify tips Wat is Spotify Connect? Handige Spotify-apps 10 dingen die je ook met Spotify kan doen Spotify offline luisteren Data besparen met Spotify Spotify-data downloaden en bekijken Spotify op Apple Watch Spotify op de HomePod

2 reacties

Zou dan mooi zijn dat er dan een functie komt dat je alle niet geverifieerde artiesten kunt weren(niet afspelen) in playlisten of als je gewoon muziek aan het afspelen bent.

Zodat die AI artiesten in ieder geval niet onbewust een stream van je ontvangen.

Heb liever een vermelding erbij dat het AI muziek betreft… ipv andersom

Apple Music en gekochte muziek ook?

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar