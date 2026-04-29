Naast ChatGPT en Gemini heb je ook nog Claude als alternatieve AI. Anthropic breidt de mogelijkheden van Claude nu uit waarbij creatievelingen deze als tool kunnen gebruiken.

Anthropic heeft een nieuwe stap gezet om creatieve professionals te ondersteunen met Claude for Creative Work. In plaats van creativiteit over te nemen, is het doel om makers sneller te laten werken, grotere projecten aan te kunnen en repetitieve klussen uit handen te nemen. Claude integreert dieper in bestaande creatieve software, zodat je in je vertrouwde tools blijft, terwijl AI op de achtergrond meedenkt en uitvoert.

Voor deze apps biedt Claude toegang

Om deze applicaties te koppelen aan Claude, introduceert Anthropic een reeks zogenaamde Connectors. Hiermee krijgt Claude directe toegang tot populaire creatieve platforms en kan het informatie ophalen, bewerken en zelfs nieuwe functies toevoegen. Denk hierbij aan:

Ableton : Claude baseert zijn antwoorden op de officiële documentatie van Ableton Live en Push. Handig als je snel een bepaalde functie, routingschema of workflow wilt begrijpen.

: Binnen meer dan vijftig Adobe-apps – waaronder Photoshop, Premiere en Express – kan Claude helpen om beelden, video’s en designs sneller tot leven te brengen. Affinity by Canva : In de Affinity-apps kan Claude terugkerend productiewerk overnemen, zoals batchbewerkingen, lagen hernoemen en bestanden exporteren. Ook kan het maatwerkfeatures genereren die direct in de app beschikbaar komen.

: Met een Fusion-abonnement kun je via een gesprek met Claude 3D-modellen laten maken en aanpassen. Engineers en ontwerpers kunnen zo sneller itereren zonder alles handmatig te moeten doen. Blender : Claude fungeert als natuurlijke taalinterface voor Blender’s Python-API. Je kunt complete scènes laten analyseren, scripts laten schrijven om in één keer aanpassingen op veel objecten toe te passen en makkelijker door de documentatie navigeren.

: VJ’s en live visual artists kunnen Resolume Arena, Avenue en Wire in real time via natuurlijke taal aansturen. Denk aan het live aanpassen van visuals en effecten tijdens optredens. SketchUp : Een tekstuele beschrijving – bijvoorbeeld van een kamer, meubelstuk of concept – kan Claude direct omzetten in een startpunt voor een 3D-model in SketchUp, dat je daarna handmatig verder verfijnt.

Doordat deze connectors zijn gebouwd op het open MCP‑protocol, kunnen ook andere AI-modellen deze integraties gebruiken. Dat past bij de open source- en interoperabiliteitsfilosofie van partijen als Blender.

Claude by Anthropic Versie 1.260416.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 148.18 MB Uitgever Anthropic PBC Leeftijd 17+ Talen

Doe meer met AI

