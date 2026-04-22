AI speelt een steeds grotere rol in WhatsApp. Hoewel niet iedereen fan is van Meta AI, brengt deze nu een handige functie met zich mee.

WhatsApp test een nieuwe AI-functie waarmee je in één keer een samenvatting van meerdere ongelezen chats kan maken. WABetaInfo meldt dat deze functie nu in de meest recente betaversie van WhatsApp voor iOS zit. Deze functie maakt gebruik van Meta AI-technologie om samenvattingen te genereren zonder je privacy prijs te geven.

AI‑samenvattingen breiden uit naar het chatoverzicht

Tot nu toe kunnen gebruikers in bepaalde regio’s al AI-samenvattingen per individueel gesprek opvragen. In een chat tik je op de knop Summarize, waarna WhatsApp een korte samenvatting van de belangrijkste punten toont.

Volgens WABetaInfo breidt WhatsApp deze functie nu uit naar een gesprekssamenvatting. In het chatoverzicht bij je ongelezen gesprekken verschijnt straks een extra knop, waarmee je direct een overzichtelijke samenvatting van al je ongelezen chats krijgt.

Hoe gaat WhatsApp met de privacy om?

WhatsApp laat de samenvattingen verwerken via Private Processing, de basis onder de AI-functies in de app. Een afgeschermde, vertrouwelijke omgeving verwerkt je berichten. Deze omgeving draait op een Trusted Execution Environment (TEE). In deze TEE wordt de data versleuteld en verstuurd via beveiligde omgeving, zodat Meta de verzoeken niet aan specifieke gebruikers koppelt.

De AI gebruikt je berichten alleen tijdelijk om de samenvatting te maken. Volgens Meta slaat de dienst de inhoud en resultaten niet op en kan niemand – ook WhatsApp en Meta zelf niet – je berichten of de gegenereerde samenvattingen bekijken. Alleen jij ziet de samenvatting die je aanvraagt. Private Processing blijft optioneel: je moet de functie zelf inschakelen in de instellingen als je AI-functies zoals berichtensamenvattingen wilt gebruiken. Hoewel je Meta AI niet helemaal kunt verwijderen, kun je deze wel per gesprek uitschakelen. Dat doe je zo.

Voorlopig nog in ontwikkeling

De optie om samenvattingen van meerdere ongelezen chats tegelijk te maken, bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. WhatsApp werkt achter de schermen aan een soepele en snelle verwerking, ook als je inbox vol ongelezen berichten staat.

Zodra de ontwikkeling verder is, rolt WhatsApp de functie eerst uit naar een beperkte groep betatesters op Android en iOS. Pas daarna volgt een bredere uitrol, dus het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat wij deze functie in Nederland kunnen gebruiken. Tot die tijd moet je zelf de chats die je gemist heb teruglezen.