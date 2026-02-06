‘Betaalde dienst Health+ uitgesteld tot na iOS 27’
Leuk, al die cijfertjes in de Gezondheid-app, maar hoe moet je ze eigenlijk interpreteren? Daar gaat je iPhone je binnenkort bij helpen door de introductie van een nieuwe dienst, Apple Health+, met daarin een nieuwe virtuele gezondheidscoach. Althans, zo ging een gerucht.
Lees hieronder ons oorspronkelijke artikel van 28 augustus 2025:
Al sinds iOS 8 heeft je iPhone een ingebouwde Gezondheid-app. Door de jaren heen is de functionaliteit van de app flink uitgebreid, en inmiddels houd je er van alles mee bij: je activiteit, gehoor, medicijnen, cyclus, slaap en nog veel meer. Bovendien krijg je trends te zien in je gezondheid, bijvoorbeeld als je cardioconditie is afgenomen, en is de app sinds iPadOS 17 ook op de iPad te vinden.
In 2026 wil Apple de app flink uit gaan breiden met een nieuwe betaalde dienst: Apple Health+. Dat zegt Apple-analist Mark Gurman in zijn recentste nieuwsbrief. Apple zou zich hiermee met name willen richten op een nieuwe virtuele assistent die moet dienen als gezondheidscoach. Aan de hand van je gezondheidsgegevens, die je iPhone bijvoorbeeld uit je Apple Watch haalt, geeft de coach advies over hoe je gezonder kunt leven.
Andere aanpak dan nu
Met Health+ zou Apple een grens oversteken waar het tot nu toe ver vandaan bleef: het geven van advies. Tot nu toe gaf Apple alleen duiding bij de getallen in je Gezondheid-app, maar geen tips over hoe je negatieve trends om kunt draaien. Dat gaat met Health+ dus veranderen. Om dit op een betrouwbare manier te kunnen doen, zou de nieuwe gezondheidscoach ontworpen zijn met raadgeving van professionals.
Health+ zou zich niet alleen richten op alle cijfertjes in de Gezondheid-app, maar ook op het aanmoedigen van een gezond voedingspatroon. Hierbij worden waarschijnlijk tips gegeven op basis van je gewicht, geslacht, en je eigen gezondheidsdoelen.
Eerste stap is al gezet
Dat Apple meer wil betekenen voor de gezondheid van gebruikers is ook al duidelijk geworden bij de onthulling van iOS 26 en watchOS 26. Toen werd namelijk de nieuwe Workout Buddy onthuld, die met een enthousiaste trainerstem je door je work-outs loodst. Of de gezondheidscoach van Health+ ook een persoonlijkheid krijgt of puur de vorm aanneemt van een menu vol statistieken en adviezen, is nog niet bekend.
Prijs en beschikbaarheid
De prijs van de Health+-dienst is nog even gissen, al kunnen we voor een schatting een blik werpen op Apple’s andere gezondheidsdienst Fitness+. Die dienst is niet beschikbaar in Nederland, maar wel in andere Europese landen zoals Duitsland, waar het wordt aangeboden voor € 9,99 per maand. We verwachten voor Health+ een soortgelijke prijs. De kans is groot dat de dienst ook deel zal uitmaken van Apple One, waardoor je er uiteindelijk een stuk minder voor betaalt in combinatie met Apple’s andere diensten.
Health+ wordt ergens in 2026 verwacht. Het zou deel uit kunnen maken van een tussentijdse iOS-update zoals iOS 26.4 in het voorjaar, of van de grote update van het jaar, iOS 27. De dienst komt dan waarschijnlijk ook direct naar de iPad. Het is echter nog de vraag of Health+ ook meteen in Nederland beschikbaar is. Kijken we naar de langzame uitrol van andere Apple-diensten in Nederland, achten we die kans klein – al helemaal omdat dit soort medische features vaak opnieuw gekeurd moeten worden voordat ze in Nederland uit mogen komen.
De Gezondheid-app op je iPhone en iPad verzamelt allerlei data over je workouts, gewicht, hartslag en andere medische gegevens. Apps met ondersteuning voor HealthKit kunnen ook gegevens uitlezen en toevoegen aan de Gezondheid-app. De Gezondheid-app verzamelt ook allerlei gegevens van metingen van je Apple Watch, zoals je hartslag, slaapfases, verbrande calorieën, etcetera. Ontdek hoe je meer uit de Gezondheid-app haalt!
hans
Ach ja, nog een abonnementje er bij. Persoonlijk vind ik al die gezondheidsfuncties eerder stress opleveren dan dat het goed voor je doet. Het gaat mij allemaal te ver en ik denk ook niet dat Apple het doet omdat ze zo begaan zijn met onze gezondheid. Het is weer een extra verdienmodel. Van mij mogen ze hoor, daar gaat het niet om maar ik doe hier niet meer aan mee. Ik denk er dan ook sterk over dat mijn huidige Apple Watch 9 mijn laatste Smart Watch is en over ga op een niet Smart Watch.
Fred
Laten ze nou eens eerst Fitness+ ook aanbieden in Nederland. Desnoods in het Engels…
Chris
Dit is al enige weken beschikbaar in Nederland … alles in het Engels. €79.99 per jaar.
Erg fijne en goede sportsessies.
C.A. KERKHOFF
Helemaal mee eens ik heb abonnement op HBO MAX alleen voor de sport en abo op YouTube premium lekker zonder reclame en nog een abo op iCloud + 2tb dat is al €47,00 per maand + ziggo tv abo bijna alle zenders €90,00 p/m dat is al bijna €140,00 p/m !!!