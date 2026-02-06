Apple wil een nieuw abonnement introduceren: Health+. Hiermee wordt je iPhone een virtuele gezondheiscoach. Over de introductie is nu wat tumult.

Leuk, al die cijfertjes in de Gezondheid-app, maar hoe moet je ze eigenlijk interpreteren? Daar gaat je iPhone je binnenkort bij helpen door de introductie van een nieuwe dienst, Apple Health+, met daarin een nieuwe virtuele gezondheidscoach. Althans, zo ging een gerucht.

Update 6 februari 2026: ‘Betaald abonnement Health+ uitgesteld’ Health+ wordt geen onderdeel van iOS 27, zo deelt Bloomberg. Volgens ingewijden zou dit komen door meerdere veranderingen aan de top van Apple’s teams die aan gezondheid en AI werken. Eddy Cue, Apple’s hoofd van diensten, zou ook van mening zijn dat Apple op dit moment te weinig te bieden heeft vergeleken met de concurrentie. Hij kijkt daarbij naar Whoop en Oura. Beide merken bieden nuttige inzichten voor je gezondheid en daar zou Apple nog niet aan kunnen tippen. Wanneer we wél een nieuwe gezondheidsdienst van Apple kunnen verwachten, blijft nog gissen. Er staat volgens de laatste geruchten nog wel een opnieuw ontworpen Gezondheid-app in iOS 26.4 op de planning. Bekijk ook Gerucht: ‘Apple gaat de Gezondheid-app in iOS 26.4 vernieuwen’ Het lijkt erop dat Apple de Gezondheid-app in iOS 26.4 een flinke make-over gaat geven. Hierbij moet deze simpeler worden, maar daarbij ook pro-actiever.

Lees hieronder ons oorspronkelijke artikel van 28 augustus 2025:

Al sinds iOS 8 heeft je iPhone een ingebouwde Gezondheid-app. Door de jaren heen is de functionaliteit van de app flink uitgebreid, en inmiddels houd je er van alles mee bij: je activiteit, gehoor, medicijnen, cyclus, slaap en nog veel meer. Bovendien krijg je trends te zien in je gezondheid, bijvoorbeeld als je cardioconditie is afgenomen, en is de app sinds iPadOS 17 ook op de iPad te vinden.

In 2026 wil Apple de app flink uit gaan breiden met een nieuwe betaalde dienst: Apple Health+. Dat zegt Apple-analist Mark Gurman in zijn recentste nieuwsbrief. Apple zou zich hiermee met name willen richten op een nieuwe virtuele assistent die moet dienen als gezondheidscoach. Aan de hand van je gezondheidsgegevens, die je iPhone bijvoorbeeld uit je Apple Watch haalt, geeft de coach advies over hoe je gezonder kunt leven.

Andere aanpak dan nu

Met Health+ zou Apple een grens oversteken waar het tot nu toe ver vandaan bleef: het geven van advies. Tot nu toe gaf Apple alleen duiding bij de getallen in je Gezondheid-app, maar geen tips over hoe je negatieve trends om kunt draaien. Dat gaat met Health+ dus veranderen. Om dit op een betrouwbare manier te kunnen doen, zou de nieuwe gezondheidscoach ontworpen zijn met raadgeving van professionals.

Health+ zou zich niet alleen richten op alle cijfertjes in de Gezondheid-app, maar ook op het aanmoedigen van een gezond voedingspatroon. Hierbij worden waarschijnlijk tips gegeven op basis van je gewicht, geslacht, en je eigen gezondheidsdoelen.

Eerste stap is al gezet

Dat Apple meer wil betekenen voor de gezondheid van gebruikers is ook al duidelijk geworden bij de onthulling van iOS 26 en watchOS 26. Toen werd namelijk de nieuwe Workout Buddy onthuld, die met een enthousiaste trainerstem je door je work-outs loodst. Of de gezondheidscoach van Health+ ook een persoonlijkheid krijgt of puur de vorm aanneemt van een menu vol statistieken en adviezen, is nog niet bekend.

Bekijk ook Workout Buddy in watchOS 26: wat is het en hoe gaat dit je workouts verbeteren? Workout Buddy is een nieuwe functie op de Apple Watch met watchOS 26, waarmee je live tijdens je workouts feedback krijgt. Wij leggen je uit wat de functie precies doet en hoe je het activeert.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs van de Health+-dienst is nog even gissen, al kunnen we voor een schatting een blik werpen op Apple’s andere gezondheidsdienst Fitness+. Die dienst is niet beschikbaar in Nederland, maar wel in andere Europese landen zoals Duitsland, waar het wordt aangeboden voor € 9,99 per maand. We verwachten voor Health+ een soortgelijke prijs. De kans is groot dat de dienst ook deel zal uitmaken van Apple One, waardoor je er uiteindelijk een stuk minder voor betaalt in combinatie met Apple’s andere diensten.

Health+ wordt ergens in 2026 verwacht. Het zou deel uit kunnen maken van een tussentijdse iOS-update zoals iOS 26.4 in het voorjaar, of van de grote update van het jaar, iOS 27. De dienst komt dan waarschijnlijk ook direct naar de iPad. Het is echter nog de vraag of Health+ ook meteen in Nederland beschikbaar is. Kijken we naar de langzame uitrol van andere Apple-diensten in Nederland, achten we die kans klein – al helemaal omdat dit soort medische features vaak opnieuw gekeurd moeten worden voordat ze in Nederland uit mogen komen.