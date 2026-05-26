Het lijkt ondertussen vrij duidelijk dat Apple in de update van watchOS 27 vooral de focus legt op stabiliteit, prestaties en de verfijning van het besturingssysteem. Daarnaast werkt Apple volgens Mark Gurman echter nog aan een aantal nieuwe functies.
watchOS 27 focust op Gezondheid
De verwachting is dat Apple met watchOS 27 – naast de reeds genoemde stabiliteitsverbeteringen – stevig inzet op gezondheid. Eerder doken al berichten op over een vernieuwde Gezondheid‑app, waarin Apple eerst een flinke schoonmaak houdt. De app zou overzichtelijker worden ingedeeld, met een eenvoudigere structuur voor categorieën en een duidelijkere weergave van trends over langere tijd.
Volgens geruchten werkt Apple bovendien aan extra mogelijkheden, zoals geïntegreerde voedseltracking en een slimmere manier om gezondheidsdata te koppelen aan je dagelijkse routines. In combinatie met watchOS 27 kun je dan denken aan een Apple Watch die je stressniveau beter aanvoelt, automatisch voorstelt om even te bewegen of juist te ontspannen, en zelf de belangrijkste inzichten uit je Gezondheid‑data naar voren haalt, zonder dat je daar actief naar hoeft te zoeken.
Van simpele smartwatch naar volwassen platform
Toen de eerste Apple Watch uitkwam, draaide alles vooral om meldingen, een handvol apps en basis fitness‑tracking. Inmiddels is het platform uitgegroeid tot een volwaardige gezondheidsmetgezel, met functies als hartslagmeting, ECG, slaapregistratie en valdetectie. Met de nieuwe Gezondheids-assistent schuift de Apple Watch steeds verder op van een passieve tracker naar een persoonlijke gezondheidscoach die actief met je meedenkt.
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Wanneer komt watchOS 27?
Wat er straks precies in watchOS 27 terechtkomt, blijft tot het laatste moment afwachten. Tijdens Apple’s keynote op WWDC 2026 worden watchOS 27, iOS 27 en andere updates officieel aangekondigd en horen we tegelijk welke nieuwe functies er naar je Apple Watch komen. Wij hebben onze 10 verwachtingen voor tijdens WWDC 2026 op een rijtje gezet.
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over iDevices van iCulture
Apple Watch
De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.