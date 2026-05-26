AirPlay op iPhone met Liquid Glass

iOS 27 krijgt mogelijk ondersteuning voor Google Cast in de EU

Nieuws Geruchten iOS en iPadOS
Apple zou overwegen om alternatieven voor AirPlay toe te voegen in iOS 27. Zo kan je ook naar speakers en schermen zonder AirPlay streamen.
Sasha Koevoets -

De Europese Unie dwingt Apple regelmatig om – al dan niet met tegenzin – bepaalde functies toe te voegen. Nu weer opnieuw, want Apple gaat mogelijk ondersteuning toevoegen voor alternatieve AirPlay-streamingprotocollen. Zo gaat dat in zijn werk.

‘iOS 27 krijgt Google Cast-ondersteuning

Om te voldoen aan de regels van de Europese Digital Markets Act (DMA), zou Apple werken aan ondersteuning voor streamingprotocollen van derden op systeemniveau. Dat betekent dat AirPlay niet langer de enige optie hoeft te zijn. Zo zou je in iOS 27 diensten als Google Cast kunnen instellen als standaardmethode om foto’s, video’s en audio vanaf je iPhone naar je tv of speaker te sturen.

Google Cast (voorheen Chromecast) is veruit het meest gebruikte alternatief en ligt daarom het meest voor de hand. Als Google hierop inspeelt zodra iOS 27 beschikbaar is, kun je in theorie direct vanaf je iPhone streamen naar veel meer apparaten, ook als die geen AirPlay ondersteunen. Denk aan hotel-tv’s, smart-tv’s van verschillende merken en losse streamingdongles die alleen met Cast werken.

Voor wie komt deze ondersteuning?

Deze stap past in het bredere plaatje waarin de EU Apple dwingt om kernfuncties van iOS verder open te stellen voor andere partijen, zoals eerder al gebeurde met appwinkels en browsers. Het ligt daarom voor de hand dat systeem­brede ondersteuning voor Google Cast en vergelijkbare protocollen in eerste instantie beperkt blijft tot gebruikers binnen de Europese Unie. Ook werkt dit de andere kant op, want Apple maakt ook bepaalde functies juist niet beschikbaar in de EU.

AirPlay

AirPlay is Apple's draadloze technologie om audio en video te streamen. De huidige versie is AirPlay 2, met ondersteuning voor multi-room audio om muziek af te spelen op meerdere speakers tegelijkertijd. Er zijn steeds meer AirPlay 2 speakers en receivers en er zijn zelfs televisies met AirPlay 2. Een ander voordeel is dat je AirPlay 2-speakers kan automatiseren in HomeKit. We hebben diverse tips om je op weg te helpen!

AirPlay 2 gebruiken om muziek op meerdere speakers af te spelen.
Alles over AirPlay en AirPlay 2 [uitleg] AirPlay 2 televisies AirPlay 2 speakers en receivers Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri gebruiken Muziek afspelen op meerdere AirPlay-speakers AirPlay 2-speaker toevoegen aan HomeKit Automatisch muziek afspelen met AirPlay 2 speakers Siri en AirPlay 2: zo werkt het AirPlay op de Apple Watch Toegang geven tot AirPlay op HomePod

