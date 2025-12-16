iOS 26 functies

Dit zijn de nieuwe functies in iOS 26.3 die in 2026 naar je iPhone komen

Nieuws iOS en iPadOS
iOS 26.3, de eerste iOS-update van 2026, brengt wederom een aantal nieuwe functies naar je iPhone. In dit overzicht nemen we ze met je door.
Benjamin Kuijten -

iOS 26.3 wordt de eerste middelgrote update van 2026. Traditiegetrouw brengt Apple deze .3-update eind januari of begin februari uit, waarna Apple over gaat op de volgende update die in maart of april verwacht wordt. Daarin zitten meestal de écht leuke en interessante nieuwe functies, maar zover zijn we nog lang niet. In iOS 26.3 voegt Apple eerst nog een aantal nieuwe functies en verbeteringen toe.

Inhoudsopgave

#1 Makkelijker over naar Android

In de instellingen van de iPhone is een nieuwe optie toegevoegd om het overstappen naar Android makkelijker te maken. Bij Instellingen > Algemeen > Zet over of stel iPhone opnieuw in is onderaan een optie Zet over naar Android toegevoegd. Dit volgt uit een samenwerking tussen Apple en Google. Door je toestellen bij elkaar te houden, kun je gegevens als foto’s, berichten, notities, apps en andere content makkelijk overzetten. Sommige onderdelen zijn niet beschikbaar om over te zetten, zoals gezondheidsdata en gekoppelde Bluetooth-apparaten. Om het overzetten te kunnen doen, moeten beide toestellen met wifi verbonden zijn.

iOS 26.3: Zet over naar Android

#2 Meldingen doorzetten naar wearables

Onder druk van de EU en andere instanties voegt Apple een nieuwe optie toe waarmee je meldingen van je iPhone kan doorsturen naar een verbonden wearable. De Apple Watch kan dit natuurlijk al standaard, maar voor andere slimme horloges en trackers was dit nog niet zo eenvoudig. Met deze nieuwe instelling komt Apple fabrikanten tegemoet. Je kan meldingen slechts naar een apparaat doorsturen en in dit scherm (te vinden bij Instellingen > Meldingen) kun je aangeven naar welk apparaat het moet. De volledige inhoud van de melding wordt doorgestuurd, dus bijvoorbeeld ook de inhoud van een chatbericht. Schakel je dit in, dan ontvang je geen meldingen meer op de Apple Watch.

iOS 26.3: Meldingen doorsturen

#3 Veranderingen bij Weer-wallpaper

De speciale Weer-wallpaper, die het weerbeeld van het huidige weer op jouw locatie toont, heeft zijn eigen sectie gekregen bij het kiezen van een een achtergrond voor het toegangsscherm. Apple geeft nu ook standaard drie kant-en-klare suggesties voor achtergronden, met bijpassende widgets en weergave van de klok. Het is niet per se nieuw, maar hiermee wordt de speciale Weer-achtergrond meer in de spotlights gezet.

iOS 26.3: Weer-achtergrond
iOS 26.2 vs iOS 26.3

#4 Verwacht: nieuwe Unity-achtergrond

En over achtergronden gesproken: we verwachten dat Apple in iOS 26.3 ook nog een nieuwe Unity-achtergrond toevoegt. Ter viering van de Black History Month in februari komt Apple altijd met nieuwe achtergronden en wijzerplaten in dit thema. In de huidige beta van iOS 26.3 is deze nog niet te vinden, maar we verwachten dat deze later alsnog toegevoegd wordt.

iOS 26.3 is nu als beta beschikbaar en wordt eind januari of begin februari voor iedereen verwacht.

Bekijk ook

Eerste beta van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Hoewel iOS 26.2 en iPadOS 26.2 recent zijn uitgekomen, we gaan we alweer door naar de volgende update. Deze is nu te testen op de geschikte apparaten.

Het laatste nieuws over ios en ipados van iCulture

Eerste beta van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 nu beschikbaar voor ontwikkelaars
15-12-2025
Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 en de andere updates
15-12-2025
Android-foto's ineens rood op je iPhone? Dit kan je doen
15-12-2025
iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 beschikbaar: bugfixes en verbeteringen (voor wie nog geen iOS 26 heeft)
15-12-2025
iOS 26.2 en iPadOS 26.2 staan voor je klaar: dit is de laatste grote update van 2025
12-12-2025

iPadOS 26

iPadOS 26 is de grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac is nu op de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 biedt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot zijn er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De update is sinds 15 september 2025 beschikbaar.

iPadOS 26 bento overzicht
Alles over iPadOS 26 iPadOS 26 review De beste iPadOS 26 functies Multitasking in iPadOS 26: dit is er nieuw Geschikte iPads voor iPadOS 26 Dit is Liquid Glass, Apple's nieuwe design Alles over iOS 26 Menubalk in iPadOS 26 Handschriftherkenning in het Nederlands in iPadOS 26

Ook interessant

Eerste beta van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Nieuws
15-12-2025
iOS 26 functies

Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 en de andere updates

Nieuws 6 reacties
15-12-2025
iPhone 17 Pro oranje met glazen achterkant

Android-foto’s ineens rood op je iPhone? Dit kan je doen

Nieuws
15-12-2025
iOS 26 Update

iOS 26.2 en iPadOS 26.2 staan voor je klaar: dit is de laatste grote update van 2025

Nieuws
12-12-2025

Release Candidate 2 van iOS 26.2 beschikbaar: release nu echt nabij

Nieuws 12 reacties
08-12-2025
iOS 26 toegangsscherm

Apple schuift iOS 26.1 naar voren op toestellen met iOS 18 (maar updaten is nog niet verplicht)

Nieuws 2 reacties
03-12-2025