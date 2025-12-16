iOS 26.3, de eerste iOS-update van 2026, brengt wederom een aantal nieuwe functies naar je iPhone. In dit overzicht nemen we ze met je door.

iOS 26.3 wordt de eerste middelgrote update van 2026. Traditiegetrouw brengt Apple deze .3-update eind januari of begin februari uit, waarna Apple over gaat op de volgende update die in maart of april verwacht wordt. Daarin zitten meestal de écht leuke en interessante nieuwe functies, maar zover zijn we nog lang niet. In iOS 26.3 voegt Apple eerst nog een aantal nieuwe functies en verbeteringen toe.

#1 Makkelijker over naar Android

In de instellingen van de iPhone is een nieuwe optie toegevoegd om het overstappen naar Android makkelijker te maken. Bij Instellingen > Algemeen > Zet over of stel iPhone opnieuw in is onderaan een optie Zet over naar Android toegevoegd. Dit volgt uit een samenwerking tussen Apple en Google. Door je toestellen bij elkaar te houden, kun je gegevens als foto’s, berichten, notities, apps en andere content makkelijk overzetten. Sommige onderdelen zijn niet beschikbaar om over te zetten, zoals gezondheidsdata en gekoppelde Bluetooth-apparaten. Om het overzetten te kunnen doen, moeten beide toestellen met wifi verbonden zijn.

#2 Meldingen doorzetten naar wearables

Onder druk van de EU en andere instanties voegt Apple een nieuwe optie toe waarmee je meldingen van je iPhone kan doorsturen naar een verbonden wearable. De Apple Watch kan dit natuurlijk al standaard, maar voor andere slimme horloges en trackers was dit nog niet zo eenvoudig. Met deze nieuwe instelling komt Apple fabrikanten tegemoet. Je kan meldingen slechts naar een apparaat doorsturen en in dit scherm (te vinden bij Instellingen > Meldingen) kun je aangeven naar welk apparaat het moet. De volledige inhoud van de melding wordt doorgestuurd, dus bijvoorbeeld ook de inhoud van een chatbericht. Schakel je dit in, dan ontvang je geen meldingen meer op de Apple Watch.

#3 Veranderingen bij Weer-wallpaper

De speciale Weer-wallpaper, die het weerbeeld van het huidige weer op jouw locatie toont, heeft zijn eigen sectie gekregen bij het kiezen van een een achtergrond voor het toegangsscherm. Apple geeft nu ook standaard drie kant-en-klare suggesties voor achtergronden, met bijpassende widgets en weergave van de klok. Het is niet per se nieuw, maar hiermee wordt de speciale Weer-achtergrond meer in de spotlights gezet.

iOS 26.2 vs iOS 26.3

#4 Verwacht: nieuwe Unity-achtergrond

En over achtergronden gesproken: we verwachten dat Apple in iOS 26.3 ook nog een nieuwe Unity-achtergrond toevoegt. Ter viering van de Black History Month in februari komt Apple altijd met nieuwe achtergronden en wijzerplaten in dit thema. In de huidige beta van iOS 26.3 is deze nog niet te vinden, maar we verwachten dat deze later alsnog toegevoegd wordt.

iOS 26.3 is nu als beta beschikbaar en wordt eind januari of begin februari voor iedereen verwacht.