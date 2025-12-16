De afgelopen dagen duiken er ineens allemaal lekken op uit een vroege versie van iOS 26. De oorsprong: een prototype met een hele vroege versie van iOS 26 (toen nog iOS 19) is in het wild opgedoken. In die vroege beta zijn verwijzingen gevonden naar talloze nog te verschijnen Apple-producten en die lijst is nu met MacRumors gedeeld. Omdat het om een hele vroege versie van iOS 26 gaat, kan het natuurlijk zijn dat sommige informatie gedateerd is. Maar deze lijst van gelekte Apple-producten geeft in ieder geval een hele goede indruk met wat er allemaal komen gaat.

Apple-producten gelekt: dit is in de maak

Van veel van de gelekte producten was al bekend dat ze in de maak waren en worden zelfs al zeer binnenkort verwacht. Het geeft echter een mooi kijkje in de keuken. Voor alle producten zijn de codenamen ook bekend. Dat bestaat doorgaans uit een letter en drie cijfers, dat intern bij Apple gebruikt wordt. Soms zijn er meerdere codenamen, die staan voor meerdere varianten van hetzelfde product. Denk aan een versie met en zonder cellular-verbinding. Er is ook een reeks codenamen voor producten die nog niet achterhaald zijn. De producten worden allemaal in 2026 en 2027 verwacht.

In het rijtje zien we ook veel voorspelbare producten. Denk aan de nieuwe M5 MacBook Air en MacBook Pro of de volgende iPad en iPad Air. Ook de volgende generaties iPhones staan al een tijdje op de planning: komend jaar verwachten we de iPhone 18-serie, alsmede de iPhone 17e en de eerste opvouwbare iPhone. De grootste verrassingen zitten bij de wearables en woningaccessoires. Er zijn diverse headsets en brillen opgedoken in de database, al is het nog maar de vraag of deze allemaal nog volop in ontwikkeling zijn. Zo zou de AR-bril inmiddels in de koelkast gezet zijn en zou ook de ontwikkeling van de met de Mac-verbonden AR-bril gestaakt zijn. Ook de Vision Air zou geannuleerd zijn volgens recente berichten.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple is gestopt met de ontwikkeling van Vision Air (en dit is waarom)’ Apple was volgens geruchten bezig aan twee nieuwe varianten ter opvolging van de Vision Pro. De Vision Air leek daar een van, maar lijkt nu niet meer te komen.

Qua woningaccessoires zien we hier twee varianten van de langverwachte smart home-hub opduiken. Apple had dit product oorspronkelijk dit jaar al uit willen brengen, maar was genoodzaakt dit uit te stellen vanwege de vertraging bij de nieuwe Siri. Ook schreven we al eerder over Apple’s huisrobot. Producten als de AirTag 2, HomePod mini 2 en een nieuwe Apple TV stonden oorspronkelijk ook al voor dit jaar op de planning, maar komen nu vermoedelijk begin 2026 uit.

Bekijk ook Apple’s smart home-display komt eraan: dit zijn de verwachte functies Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid komend jaar een eigen smart display aankondigen, bedoeld voor de bediening van je smart home en meer. Er zijn nu al veel functies gelekt.

Chips en onbekende codenamen

Verder zijn er ook nog codenamen van aankomende Apple-chips opgedoken. Het gaat om deze chips, die gebruikt worden in toekomstige producten:

U3 Ultra Wideband van derde generatie (T2034)

M5 Pro/Max/Ultra (T6050)

M6 (T8152)

A20/A20 Pro (T8160)

S11 (T8320)

Tot slot hebben we nog een zestal codenamen voor onbekende producten.

N110

N209

N216

J349

J190

J226

Wat deze producten precies zijn, is nog een raadsel. Het kan van alles zijn: van een nieuwe iPad Pro tot een volledig nieuw product. Hoe dan ook geeft deze lijst van codenamen en producten een goed beeld van waar Apple allemaal mee bezig is, al blijven de belangrijke details over functies, prijs en release voor nu nog even een raadsel.