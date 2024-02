The New Look

Voor als je het vorige week gemist hebt: Todd A. Kesslers historische dramaserie The New Look was in de vorige aflevering van deze rubriek nog een vooraankondiging. Inmiddels is de serie te zien. Deze biopic van tien afleveringen gaat over de oorsprong van de moderne mode-industrie in het door de nazi’s bezette Parijs. Het vertelt de heldendaden van Christian Dior (Ben Mendelsohn), die het met Coco Chanel (Juliette Binoche) tegen een achtergrond van politieke onderdrukking ging opnemen. Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang en Glenn Close spelen ook mee in The New Look. Kosten noch moeite zijn gespaard om het modedrama zo weelderig mogelijk in beeld te brengen. De eerste drie afleveringen zijn nu te zien en daarna volgen wekelijks nieuwe.

Bekijken: The New Look op Apple TV+