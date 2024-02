De afgelopen jaren is er veel te doen rondom Viaplay, de dienst die in Nederland de rechten heeft op de Formule 1. Vanwege de Formule 1 is Viaplay in Nederland erg populair, maar heel enthousiast zijn de gebruikers niet over de dienst. Daar komt ook nog eens bij dat Viaplay afgelopen najaar flink in de problemen kwam en dat daardoor zelfs de toekomst van Viaplay in Nederland onzeker was. Maar de streamingdienst voor sport en entertainment blijft voorlopig in Nederland actief, maar gaat in mei dus wel de prijs verhogen. Een maandabonnement op Viaplay kost dan geen €15,99, maar €17,99.

Viaplay prijsverhoging 2024

De prijsverhoging van Viaplay voor 2024 is in een e-mail aan klanten gecommuniceerd. Vanaf 22 mei betaal je dan dus €2,- per maand meer voor een maandabonnement. Dat is een stijging van 12,5%. Een jaar geleden verhoogde Viaplay ook al de prijzen: een abonnement ging toen van €13,99 naar €15,99 per maand. Viaplay heeft momenteel nog wel een jaarabonnement waarmee je kan besparen. Je betaalt dan voor een heel jaar namelijk omgerekend €12,79 per maand, wat neer komt op €153,48. Je bespaart daarmee dus ruim €60,-. Voorlopig blijft dit jaarabonnement qua prijs gelijk.

Huidige prijs Viaplay Nieuwe prijs Viaplay (vanaf mei 2024) Maandabonnement €15,99 €17,99 Jaarabonnement €153,48 €153,48

Vanaf dit jaar krijgen Viaplay-abonnees er F1 TV Pro er zonder extra kosten bij. Hoewel je je af kunt vragen of de aanstaande prijsverhoging niet iets te maken heeft met het meeleveren van F1 TV Pro. Toegang tot F1 TV Pro is inbegrepen in zowel het maand- als jaarabonnement. Wil je nog meer besparen op Viaplay? Dan kun je je ook abonneren via bijvoorbeeld je provider, waar je soms nog extra korting krijgt.