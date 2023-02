Verwijzingen naar nieuw mysterieus apparaat ontdekt in code iOS 16.4: wat kan het zijn?

In de code van iOS 16.4 zijn verwijzingen naar een nieuw apparaat ontdekt genaamd ComputeModule. Maar wat is dit mysterieuze apparaat precies?

Zo nu en dan wordt er in de code van een iOS-beta of publieke versie iets nieuws ontdekt. Ontwikkelaars duiken vaak zodra de eerste beta er is, meteen diep in de code om aanwijzingen te vinden naar nieuwe functies of misschien wel nieuwe hardware. Deze keer ontdekte 9to5Mac in de zogenaamde disk image van iOS 16.4 in de beta van Xcode 16.4 verwijzingen naar een nieuw apparaat. De naam ComputeModule doet vermoeden dat het iets met de Mac Pro te maken heeft en dat is dan ook de meest logische gok.



ComputeModule: iets voor de Mac Pro?

In de code van de beta’s zijn twee varianten ontdekt: ComputeModule13,1 en ComputeModule13,3. Apple gebruikt als modelaanduiding voor haar apparaten altijd dergelijke getallen, dus wat dat betreft is er niets geks. Maar bij de naam ComputeModule gaat niet meteen een belletje rinkelen. Het Module-gedeelte doet vermoeden dat het om een onderdeel van een groter geheel gaat. Het meest logische scenario is dan ook dat dit een onderdeel is van een nieuwe (deels modulaire) Mac Pro. Er gaan al maanden geruchten dat Apple binnenkort de nieuwe Mac Pro gaat aankondigen. De Mac Pro staat erom bekend dat je onderdelen eenvoudig kan vervangen. Hoewel de Apple Silicon-versie mogelijk minder modulair is dan voorgaande Intel-versies, geeft deze ComputeModule misschien toch wat hoop op meer.

Het zou hier bijvoorbeeld kunnen gaan om een uitbreiding van de GPU, zodat je naderhand de grafische prestaties van de Mac Pro kan upgraden. De GPU is bij Apple Silicon geïntegreerd in de chip en Apple Silicon Macs ondersteunen geen externe GPU’s van derden, zoals de Intel-versie dat wel doet. De Compute Module zou daardoor Apple’s eigen externe GPU kunnen zijn, zo wordt gespeculeerd. Een andere optie is dat het hier gaat om een complete chipset. Je zou dan bijvoorbeeld de M2 Ultra-chip in de Mac Pro na een jaar kunnen vervangen door een compleet nieuwe M3 Ultra-variant, zonder dat je dus een nieuwe Mac Pro hoeft te kopen. De vraag is echter of dit wel realistisch is. De chip is zo’n belangrijk onderdeel van de Mac, dus het zou bijzonder zijn als Apple je deze in zijn geheel laat vervangen door een nieuwer exemplaar.

Bekijk ook Gerucht: 'Mac Pro met Apple Silicon houdt hetzelfde design, RAM niet te upgraden' Apple's volgende Mac Pro is voorzien van Apple Silicon, zoals inmiddels wel bekend is. Maar volgens Mark Gurman houdt deze Mac hetzelfde design en zal het geheugen niet te upgraden zijn.

Of is het toch iets anders?

Omdat de naam zo algemeen is, zou het ook iets totaal anders kunnen zijn. Denk aan een onderdeel van Apple’s mixed reality-headset. De verwijzingen zijn immers gevonden in de code van een iOS-versie. Of Apple heeft nog een geheel nieuw apparaat in ontwikkeling dat losstaat van elk ander product wat nu verkrijgbaar is. Wat het ook is, we hopen dat we binnenkort duidelijkheid krijgen over dit mysterieuze onderdeel.

De naam ComputeModule is waarschijnlijk een interne codenaam die Apple alleen in de code van software gebruikt. Het is onwaarschijnlijk dat dit de definitieve naam van een product wordt. De Raspberry Pi is namelijk ook al verkrijgbaar als Compute Module, dus het lijkt meer om een algemene benaming voor een onderdeel te gaan.