Bescherm je bureau met een bureaumat. Of je nu gamer bent of een stijlvol opgeruimd bureau wil; er is keuze genoeg uit verschillende afmetingen, merken en materialen. Wij hebben een paar kwalitatief goede bureaumatten voor je op een rijtje gezet.

Met een bureaumat geef je je werkplek een professionele uitstraling. Je toetsenbord wiebelt minder, je hebt geen aparte muismat nodig en het beschermt je bureau ook tegen krassen en vlekken. Gamers gebruiken een dergelijke mat graag omdat de muis er fijner over glijdt en het aanwijzen met de muis veel preciezer gaat. En mensen die veel moeten schrijven vinden het prettig omdat het er veel georganiseerder uit ziet, waardoor je ook meer rust hebt in je hoofd. Er zijn heel wat bekende accessoiremerken die een bureaumat maken en ze zijn er in verschillende formaten. Perfect voor onder je iMac of MacBook.

Twelve South DeskPad

Afmetingen: 75 x 40 centimeter

De DeskPad van Twelve South heeft een relatief groot formaat. Hij is gemaakt van kunstleer en verkrijgbaar in zwart of lichtgrijs. De makers hebben gelet op elk detail: zo zijn de rondingen van de hoeken vergelijkbaar met die van de MacBook en is het oppervlak afgestemd op precieze muisbewerkingen. Het kunststof materiaal heeft de textuur van leer.

De Twelve South-bureaumat is lekker groot, maar niet van leer (ook al beweren sommige winkels van wel).

Satechi Dual Sided Eco-Leather Deskmate

Afmetingen: 60 x 30 centimeter

De Satechi-bureaumat hebben we besproken in een aparte review. Deze bureaumat is verkrijgbaar in twee generaties: de eerste generatie is eenzijdig bruikbaar in de vrij rustige kleuren bruin, zwart en donkerblauw. Een nieuwere variant is tweezijdig te gebruiken, waarbij je de keuze hebt uit de combinaties blauw/groen, roze/paars en geel/bruin. De term ‘eco-leather’ wekt misschien de indruk dat deze muismat van milieuvriendelijk leer is gemaakt, maar dat is niet het geval: het gaat hier om polyurethaan. Opvallende eigenschappen van deze mat zijn de robuuste uitvoering van dik materiaal, het hoge gewicht (hij weegt een halve kilo!) en de stiksels rondom. Je ziet aan het ingestanste logo dat het een bureaumat van Satechi is. Op internet vind je vrij veel namaak, waarbij je de keuze hebt uit veel meer kleuren. In onze review van de Satechi-bureaumat lees je over onze ervaringen.

De Satechi bureaumat is bij verschillende winkels verkrijgbaar. Het dubbelzijdige exemplaar is over het algemeen iets duurder dan de eerdere varianten in zwart, bruin en blauw. Kies je voor de zwarte of bruine variant, dan kun je ook een bijpassende muismat vinden die rond de 25 euro kost.

https://www.iculture.nl/reviews/satechi-bureaumat-review/

Logitech Desk Mat

Logitech maakt een bureaumat van ‘surfpakkenstof’ in de kleuren lichtgrijs, lavendel en roze. De bovenkant is gemaakt van textiel, terwijl de onderkant van een rubberachtig antislip-materiaal is voorzien. Logitech spreekt ook van een morsbestendig ontwerp, maar dat is niet helemaal waar. We hebben deze bureaumat een paar maanden gebruikt en hij werd toch wel wat smoezelig. Er staat niet in de voorschriften of deze mat in de wasmachine kan, maar we hebben het maar gewoon gedaan met een wasprogramma voor kwetsbare stoffen. Hij kwam er in prima staat (en schoon!) weer uit. Een pluspunt van deze mat is dat hij vrij goedkoop is: €16,99 voor de grijze en €14,99 voor de roze variant.

Logitech Desk Mat:

dbramante1928 Leather Desk Mat

Afmetingen: 50 x 30 cm, 60 x 35 cm en 70 x 30 cm

Zoek je een echt leren bureaumat die wat duurder mag zijn, dan is de dbramante1928 Leather Desk Mat wat je zoekt. Deze is wél echt van leer gemaakt en dat zie je vooral aan de bruine variant, die een wat gevlamd patroon heeft. Deze mat is verkrijgbaar in drie formaten (Small, Medium en Large) en in twee kleuren (zwart en bruin). De prijzen beginnen bij €70.

Spigen Desk Mat

Afmetingen: 90 x 30 cm en 90 x 45 cm

Bij de Spigen bureaumatten is er iets bijzonders aan de hand. Deze zij vrij breed (wel 90 cm!) in twee formaten, maar er is ook een speciale variant met magneet (zie foto). Dit houdt in dat er een magneetvlak aanwezig is, waar je een kabel aan kunt bevestigen. Dit voorkomt dat de kabels van je bureau glijden. Ze zijn dus altijd klaar om te pakken, zonder dat je steeds onder het bureau moet duiken. Deze mat is verkrijgbaar in zwart of bruin en is voorzien van een antislip onderkant, zodat hij niet beweegt op een gladde tafel. Verder is deze mat erg handig als extra grote muismat.

iMoshion bureaumat

Afmetingen: 80 x 40 cm, 90 x 45 cm en 120 x 60 cm

iMoshion is het huismerk van Smartphonehoesjes. Deze mat is er in drie kleuren (zwart, donkerblauw, roze en groen) en in drie formaten: van 80 x 40 centimeter tot het behoorlijk forse 120 x 60 centimeter. De prijs varieert van 20 tot 30 euro, dus ook als je het grootste formaat neemt loopt de prijs niet de spuigaten uit. De mat is gemaakt van kunstleer maar heeft wel een structuur die aan leer doet denken. Deze mat is gemakkelijk schoon te maken en is bestand tegen de hitte van je laptop. De onderkant is voorzien van antislipmateriaal. Deze mat is wat minder stug en je krijgt er dan ook een draagriempje bij om opgerold gemakkelijk te kunnen dragen – zoals een yogamat, maar dan kleiner.

iMoshion bureaumat:

Goedkope bureaumatten

Als je op internet kijkt zijn er veel goedkopere alternatieven. Bij Amazon vind je veel keuze, waaronder deze goed gewaardeerde KNODEL-bureaumat van €17 die in maar liefst 16 kleuren verkrijgbaar is en goede waarderingen krijgt. Hij is met z’n formaat van 80 x 40 cm ook nog een stuk groter is dan die van Satechi. Toch heb ik geen spijt dat ik voor de Satechi heb gekozen. Gebruikers op internet melden dat deze mat er ook na jaren nog steeds goed ziet: de kleur bladdert niet af en de randen worden niet rafelig. Voor iets wat ik langere tijd wil gaan gebruiken, vind ik het niet erg als het wat meer kost.

Bekijken:

Tot slot nog een tip: als je voor een knalkleur zoals roze, paars of lichtgroen kiest kun je vaak een toetsenbord en muis in dezelfde kleur vinden. Bovenstaande foto van Logitech laat dit goed zien. Leuk als cadeau-idee. Gamers wil je misschien liever een complete set in zwart cadeau geven.