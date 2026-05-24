iDays 2026 gestart bij Amac: Aqara slimme deurbel én veel Apple met hoge korting [ADV]

De iDays zijn weer begonnen bij Amac! Tijdens deze grote Apple-sale kun je profiteren van aantrekkelijke kortingen op verschillende Apple-producten en accessoires. De beste deals zetten we hieronder overzichtelijk voor je op een rij.

Hoge kortingen tijdens de iDays bij Amac

De iDays zijn van start gegaan bij Amac. Dat betekent dat je tijdelijk kunt profiteren van hoge kortingen op populaire Apple- en smart home zoals bijvoorbeeld een slimme deurbel van Aqara. Tot en met 31 mei zijn er aantrekkelijke deals beschikbaar, maar wees er snel bij, want op = op. Daarnaast krijg je met de code idays2026 tijdelijk 20% korting op geselecteerde Apple-accessoires van diverse merken.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Amac. Lees onze disclaimer.

1. Aqara smart deurbel camera hub G410: van €149,99 voor €119,95

De Aqara Doorbell Camera Hub G410 is een slimme videodeurbel die je voordeur bewaakt in hoge 2.5K-kwaliteit met een brede kijkhoek. Hij herkent bewegingen en personen met AI en stuurt direct meldingen naar je telefoon. Dankzij de ingebouwde speaker en microfoon kun je ook op afstand praten met bezoekers of pakketbezorgers. De deurbel werkt met zowel batterij als vaste stroom en ondersteunt opslag op een microSD-kaart of in de cloud.

Wat deze deurbel extra bijzonder maakt, is dat hij ook een slimme hub is voor je hele smart home. Hij ondersteunt onder andere Zigbee, Thread en Matter, waardoor je er andere slimme apparaten op kunt aansluiten en automatiseren. Daarnaast werkt hij samen met platforms zoals Apple Home, Google Home en Alexa, en kan hij beelden veilig lokaal verwerken en opslaan. Je haalt hem nu in huis voor €119,95 in plaats van €149,99.

2. Aqara Outdoor Camera Hub G5 Pro Wifi: van €199,99 voor €159,95

De Aqara Outdoor Camera Hub G5 Pro Wi‑Fi White is een slimme buitencamera die niet alleen je huis beveiligt, maar ook fungeert als smart home hub. Hij ondersteunt o.a. Apple HomeKit Secure Video, Google Home en Alexa, en heeft ingebouwde AI die personen, voertuigen en dieren kan herkennen. Dankzij de 2.5K-beeldkwaliteit en True Full-Color night vision met spotlight krijg je ook in het donker helder en gedetailleerd beeld.

Dit apparaat is niet alleen een camera, maar ook een slimme hub voor je smart home. Je kunt er andere slimme apparaten mee verbinden en automatiseren via Zigbee, Matter en Thread. Zo laat je verschillende slimme producten makkelijker met elkaar samenwerken. De camera is geschikt voor buiten en kan dus tegen regen en stof (IP65).

Je kunt beelden opslaan op het apparaat zelf, via een NAS of in de cloud. Een groot voordeel is dat veel slimme functies direct op de camera zelf worden verwerkt, waardoor het sneller werkt en je privacy beter beschermd blijft. Tijdens de iDays bij Amac haal je hem in huis voor €159,95 in plaats van €199,99.

3. Aqara Smart Lock U200 Lite: van €129,99 voor €99,95

De Aqara Smart Lock U200 Lite is een slim deurslot dat je over je bestaande cilinder plaatst, zodat je je deur zonder sleutel kunt openen via je smartphone, NFC of spraakassistent. Het werkt met platformen zoals Apple Home, Google Home en Alexa en ondersteunt Matter over Thread, waardoor het goed samenwerkt met andere smart home-apparaten.

Het slot heeft een ingebouwde batterij die tot ongeveer 6 maanden meegaat en vergrendelt je deur automatisch zodra je hem sluit. Installatie is eenvoudig en je hoeft niet te boren, wat het vooral handig maakt voor bestaande woningen of huurhuizen. Tijdens de iDays scoor je dit slimme deurslot bij Amac nu voor €99,95 in plaats van €129,99.

4. Deze Apple-producten scoor je met flinke kortingen

Tijdens de iDays profiteer je van aantrekkelijke kortingen op een breed aanbod Apple-producten. Zo zijn er onder andere deals op de MacBook Air M5, de iPad 2025 met 11-inch scherm en de iPhone 17e. Dit maakt het een ideaal moment om te kiezen voor een nieuw Apple-device, omdat je tijdelijk kunt profiteren van flinke kortingen op deze producten.

Ook op accessoires zijn er interessante aanbiedingen. Denk bijvoorbeeld aan de AirPods Pro (3e generatie), waarmee je jouw Apple-ecosysteem compleet maakt. Ze bieden ten opzichte van eerdere modellen nog betere actieve ruisonderdrukking, een rijker en gedetailleerder geluid en een nog betere integratie met je Apple-apparaten.

Of je ze nu gebruikt voor muziek, bellen of tijdens het werken: ze zorgen voor extra gemak en een merkbare upgrade in dagelijks gebruik. Zo breid je je Apple-ecosysteem niet alleen voordelig, maar ook echt merkbaar beter uit tijdens de iDays bij Amac.

Overige deals tijdens de iDays bij Amac

De iDays duren nog tot en met 31 mei, maar op = op, dus wees er snel bij. Met de kortingscode idays2026 ontvang je bovendien 20% korting op Apple-accessoires van merken zoals Logitech, Decoded, Zens en Native Union.

Ook voor stijlvolle accessoires zit je goed bij Native Union bij Amac. Het merk staat bekend om premium accessoires met een minimalistisch design, van MagSafe-hoesjes en oplaadaccessoires tot kabels en MacBook sleeves. Native Union combineert hoogwaardige materialen met handige functies zoals MagSafe, waardoor je Apple-devices niet alleen beter beschermd zijn, maar er ook stijlvol uitzien.

Of je nu je MacBook, iPad of iPhone wilt beschermen met een hoesje of screenprotector, of je werkplek wilt uitbreiden met een muis of toetsenbord: er is volop keuze. Je bestelling wordt gratis thuisbezorgd of ligt klaar om op te halen. Liever eerst advies? Je bent welkom in een van de 47 winkels.