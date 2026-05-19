In Apple’s inhaalslag op het gebied van AI krijgt ook de spellingscontrole een flinke boost, zo zegt een bron. Het bedrijf is namelijk van plan deze functie slimmer te maken door er AI aan toe te voegen.

In iOS 18 introduceerde Apple Apple Intelligence, met functies zoals Schrijfhulp om teksten te verbeteren. Deze functie helpt je om teksten in een bepaalde toon te schrijven, maar Apple wil dit in iOS 27 volgens Mark Gurman nog verder verbeteren dankzij een flink verbeterde spellingscontrole.

‘iOS 27 krijgt een verbeterde spellingscontrole’

Apple kondigt iOS 27 naar verwachting in juni aan tijdens WWDC 2026. De update lijkt sterk te draaien om AI, met een groot aantal slimme functies voor het hele systeem. Een van misschien wel de handigste vernieuwingen is een AI-gestuurde spellingscontrole die doet denken aan diensten als Grammarly. De functie verschijnt volgens de bron van onder uit het scherm en toont suggesties direct naast de bestaande tekst.

Gebruikers kunnen suggesties afzonderlijk verwerken, alles in één keer toepassen of alle wijzigingen negeren. Daarnaast komen er nieuwe bedieningselementen om de spellingscontrole te pauzeren en snel door gemarkeerde tekst te navigeren.

De functie bouwt voort op Schrijfhulp, die sinds iOS 18 beschikbaar is. Daarmee kun je teksten herschrijven, verbeteringen laten voorstellen en tekst laten controleren via ChatGPT. In iOS 27 zou Apple deze functies verder uitbreiden met onder meer “Write with Siri” en “Help Me Write” tijdens het typen. Eerder leek het er slechts op dat alleen autocorrect wordt verbeterd, maar dit lijkt nu breder aangepakt te worden.

iOS 27 komt met enorm veel AI

iOS 27 lijkt een grote update te worden, met flinke stappen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook diverse Apple-apps krijgen nieuwe AI-functies. De grootste vernieuwing in iOS 27 wordt naar verwachting de introductie van de vernieuwde Siri. Na eerdere vertragingen lijkt Apple er nu vertrouwen in te hebben dat de assistent klaar is voor dagelijks gebruik. Wij hebben alle geplande verbeteringen voor de spraakassistent voor je op een rij gezet.

Wanneer komt iOS 27?

Apple onthult nieuwe iOS-versies traditioneel tijdens WWDC. De keynote vindt dit jaar plaats op maandag 8 juni 2026. Tijdens deze presentatie onthult Apple ook iPadOS 27, macOS 27 en alle andere software-updates. Direct na de presentatie verschijnen de eerste beta’s voor ontwikkelaars, waarna in september deze update beschikbaar komt voor het grote publiek. Wij hebben alvast een overzicht gemaakt van onze wensen voor iOS 27.

